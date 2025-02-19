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Posted 19 февраля, 04:57

Published 19 февраля, 04:57

Modified 19 февраля, 04:59

Updated 19 февраля, 04:59

Сердца путешественников завоевывает Приморский край

За ночь 50 000 рублей: туризм в Приморье — лакомый кусочек для россиян

19 февраля 2025, 04:57
Фото: vostokmedia.com.

Сердца путешественников завоевывает Приморский край

Сюжет
Туризм
Приморский край стал магнитом для жителей страны. То, что Владивосток стал привлекательным городом для россиян, доказывает статистика.

Владивосток — вошел в тройку лидеров дальневосточных городов, которые россияне выбирают для путешествий. Отследить положительную тенденцию оказалось несложно. Занятной статистикой поделились аналитики из «Авито Путешествия».

С декабря 2024 года по февраль 2025 года жители страны, планирующие поездки в ДФО, чаще всего выбирали Хабаровский край (30%), Амурскую область (28%) и Приморье (14%).

Стоит отметить, что в Приморском крае минимальная стоимость суточной квартиры самая высокая — 1 800 рублей. В других субъектах цены начинаются от 1 500 рублей. А вот загородный дом снять можно дешевле в Приморском крае, — от 3 000 рублей. В Хабаровском крае и Амурской области минимум составляет 6 000 рублей.

К слову, максимальные цифры не особо разнятся по регионам на Дальнем Востоке. Высоко оценивают загородные дома. Если в Амурской области самая высокая стоимость составляет 40 000 рублей, то в Хабаровском и Приморском краях 50 000 рублей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что туризм в Приморье набирает обороты в России.

Отдых для богачей: туризм в Приморье набирает популярность среди россиян
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