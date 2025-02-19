За ночь 50 000 рублей: туризм в Приморье — лакомый кусочек для россиян

Posted 19 февраля, 04:57
Published 19 февраля, 04:57
Modified 19 февраля, 04:59
Updated 19 февраля, 04:59
Владивосток — вошел в тройку лидеров дальневосточных городов, которые россияне выбирают для путешествий. Отследить положительную тенденцию оказалось несложно. Занятной статистикой поделились аналитики из «Авито Путешествия».
С декабря 2024 года по февраль 2025 года жители страны, планирующие поездки в ДФО, чаще всего выбирали Хабаровский край (30%), Амурскую область (28%) и Приморье (14%).
Стоит отметить, что в Приморском крае минимальная стоимость суточной квартиры самая высокая — 1 800 рублей. В других субъектах цены начинаются от 1 500 рублей. А вот загородный дом снять можно дешевле в Приморском крае, — от 3 000 рублей. В Хабаровском крае и Амурской области минимум составляет 6 000 рублей.
К слову, максимальные цифры не особо разнятся по регионам на Дальнем Востоке. Высоко оценивают загородные дома. Если в Амурской области самая высокая стоимость составляет 40 000 рублей, то в Хабаровском и Приморском краях 50 000 рублей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что туризм в Приморье набирает обороты в России.