За ночь 50 000 рублей: туризм в Приморье — лакомый кусочек для россиян

Стоит отметить, что в Приморском крае минимальная стоимость суточной квартиры самая высокая — 1 800 рублей. В других субъектах цены начинаются от 1 500 рублей. А вот загородный дом снять можно дешевле в Приморском крае, — от 3 000 рублей. В Хабаровском крае и Амурской области минимум составляет 6 000 рублей.