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Posted 20 февраля, 13:37

Published 20 февраля, 13:37

Modified 20 февраля, 13:38

Updated 20 февраля, 13:38

«Домклик»: Кв. метр в готовом доме в РФ на 66% дешевле, чем в новостройке

«Домклик»: Кв. метр в готовом доме в РФ на 66% дешевле, чем в новостройке

20 февраля 2025, 13:37
Фото: 1MI.
В среднем по России квадратный метр готового дома обходится на 66% дешевле квадратного метра квартиры в строящемся многоквартирном доме. Об этом сообщает исследование сервиса «Домклик».

Аналитический центр при проведении исследования основывался на данных объявлений о продаже готовых домов и квартир в новостройках по состоянию на февраль 2025 года. Об этом пишет портал properm.ru.

В числе регионов, в которых зафиксирована максимальная разница цен на готовые дома и квартиры в новостройках, называются Архангельская, Нижегородская области, Мордовия и Забайкальский край. Здесь разрыв цен составляет от 71% до 73% в пользу готовых домов.

Эксперты считают такую разницу в цене следствием завышенных цен на новостройки. Этим объясняется разница в цене в Забайкальском крае, Нижегородской, Иркутской областях и Башкирии, которые вошли в топ-15 регионов страны с самыми высокими ценами на квартиры на первичном рынке.

В Москве средняя стоимость квадратного метра квартиры в новостройке составляет 412,6 тысячи рублей, а готового дома — 139,5 тысячи рублей. Разница в цене составляет 66%. На том же уровне данный показатель находится в Татарстане, где цена на квартиру на первичном рынке составляет более 206 тысяч рублей, а готового дома — 70 тысяч рублей.

Наименьший разрыв цен на квартиры в строящихся домах и готовые дома зафиксирован в Ивановской, Тюменской областях и Ставропольском крае (44–46%). Одной из причин этого является популярность готовых домов в данных регионах. Такая же ситуация в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Санкт-Петербург при этом входит в тройку регионов как с самыми дорогими квартирами в новостройке, так и готовыми домами.

Согласно данным сервиса «Домклик», в среднем по стране за стоимость одного метра площади квартиры в новостройке можно приобрести около 2,9 квадратного метра готового дома. Сегодня по цене стандартной квартиры на первичном рынке можно приобрести готовый дом, который по площади будет больше в два или даже в три раза.

#Общество
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