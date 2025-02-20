«Домклик»: Кв. метр в готовом доме в РФ на 66% дешевле, чем в новостройке

Наименьший разрыв цен на квартиры в строящихся домах и готовые дома зафиксирован в Ивановской, Тюменской областях и Ставропольском крае (44–46%). Одной из причин этого является популярность готовых домов в данных регионах. Такая же ситуация в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Санкт-Петербург при этом входит в тройку регионов как с самыми дорогими квартирами в новостройке, так и готовыми домами.