Два автобуса уже второй час стоят в месте ДТП во Владивостоке — видео

Posted 20 февраля, 10:06
Published 20 февраля, 10:06
Modified 20 февраля, 10:57
Updated 20 февраля, 10:57
Во Владивостоке столкнулись два пассажирских автобусов. Авария случилась на перекрестке Спиридонова и Каплунова.
По информации новых медиа, водитель рейсового автобуса внезапно повернул налево, не убедившись в безопасности маневра. В это время водитель маршрутки попытался уйти от столкновения и применил экстренное торможение, но, к сожалению, избежать аварии не удалось.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют детали инцидента. По последним данным, никто не пострадал.