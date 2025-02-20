vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 20 февраля, 10:06

Published 20 февраля, 10:06

Modified 20 февраля, 10:57

Updated 20 февраля, 10:57

Два автобуса уже второй час стоят в месте ДТП во Владивостоке — видео

Два автобуса уже второй час стоят в месте ДТП во Владивостоке — видео

20 февраля 2025, 10:06
Фото: 1MI.
Сюжет
ГИБДД
Авария с двумя пассажирскими автобусами случилась на Каплунова во Владивостоке. По словам очевидцев, через час после аварии их все ещё не убрали с проезжей части.

Во Владивостоке столкнулись два пассажирских автобусов. Авария случилась на перекрестке Спиридонова и Каплунова.

Видео: vostokmedia.com.

По информации новых медиа, водитель рейсового автобуса внезапно повернул налево, не убедившись в безопасности маневра. В это время водитель маршрутки попытался уйти от столкновения и применил экстренное торможение, но, к сожалению, избежать аварии не удалось.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют детали инцидента. По последним данным, никто не пострадал.

Читайте также:
Все целы? Два пассажирских автобуса столкнулись во Владивостоке — фотоПассажирский автобус попал в два ДТП во Владивостоке — видеоВодители в ужасе: жуткое ДТП в центре Владивостока попало на камеру — видео
#Новости#Общество#Видео#ГИБДД#Владивосток#Автобусы#Приморский край#Авария#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика