Два человека оказались в огненной ловушке: гараж вспыхнул в Приморье — фото

Пожар охватил гаражное помещение с людьми в Приморском крае

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Пламя стремительно распространялось по лодочному гаражу в Партизанском районе. Жители Приморского края, оказавшиеся не в том месте и не в то время, едва не погибли. Но спасатели вовремя подоспели на место страшного инцидента.