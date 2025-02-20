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Posted 20 февраля, 03:55

Published 20 февраля, 03:55

Modified 20 февраля, 03:57

Updated 20 февраля, 03:57

Пожар охватил гаражное помещение с людьми в Приморском крае

Два человека оказались в огненной ловушке: гараж вспыхнул в Приморье — фото

20 февраля 2025, 03:55
Фото: 1MI.

Пожар охватил гаражное помещение с людьми в Приморском крае

Сюжет
Пожар
Пламя стремительно распространялось по лодочному гаражу в Партизанском районе. Жители Приморского края, оказавшиеся не в том месте и не в то время, едва не погибли. Но спасатели вовремя подоспели на место страшного инцидента.

В Партизанском районе около горы Сестра загорелся лодочный гараж, сообщает пресс-служба МинГОЧС. Спасатели не только ликвидировали пожар, но и вызволили двоих человек. Звено ГДЗС вывело приморцев, оказавшихся в огненной ловушке.

«На месте пожара были задействованы: отделение 65-й пожарной части 18-го ОПС, 2 автоцистерны, 7 человек 7-й пожарно-спасательной части 1-го пожарно-спасательного отряда», — отметили в пресс-службе ведомства.
Фото: primgochs

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что ревнивец из Хорольского района поддался порыву эмоций и поджег балкон бывшей пассии.

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#Новости#Общество#Пожар#Владивосток#Спасатели#Приморский край#МинГОЧС#Поджог#Эмоции#Партизанский район
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