Два человека оказались в огненной ловушке: гараж вспыхнул в Приморье — фото

Posted 20 февраля, 03:55
Published 20 февраля, 03:55
Modified 20 февраля, 03:57
Updated 20 февраля, 03:57
В Партизанском районе около горы Сестра загорелся лодочный гараж, сообщает пресс-служба МинГОЧС. Спасатели не только ликвидировали пожар, но и вызволили двоих человек. Звено ГДЗС вывело приморцев, оказавшихся в огненной ловушке.
«На месте пожара были задействованы: отделение 65-й пожарной части 18-го ОПС, 2 автоцистерны, 7 человек 7-й пожарно-спасательной части 1-го пожарно-спасательного отряда», — отметили в пресс-службе ведомства.
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