Есть захочешь и в прорубь нырнёшь: на что готовы в Приморье ради пропитания — видео

Posted 20 февраля, 01:06
Published 20 февраля, 01:06
Modified 20 февраля, 01:08
Updated 20 февраля, 01:08
Кто такой голодный и отважный, что решается нырнуть в прорубь ради пропитания? Выдра! Профессиональный рыбак, как с улыбкой рассказали в пресс-службе нацпарка, и почти что настоящий морж.
— Выдры ныряют зимой в полыньи с обилием рыбы, чтобы поймать завтрак. Одна пресноводная красавица вынырнула с добычей, съела её перед фотоловушкой «Земли леопарда» и отправилась дальше рыбачить, — прокомментировали в заповеднике.
Разумеется, не рыбой единой сыты выдры, они не прочь полакомиться лягушками, насекомыми, грызунами типа мышей, а также мелкими птицами.
Но свежая рыбка из ледяной водицы собственными лапами и зубами добытая — это, конечно, особая песня!
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как обитатели нацпарка дали мастер-класс по переходу дороги.