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Posted 20 февраля, 01:06

Published 20 февраля, 01:06

Modified 20 февраля, 01:08

Updated 20 февраля, 01:08

Настоящих моржей сняли на видео в заповеднике в Приморском крае

Есть захочешь и в прорубь нырнёшь: на что готовы в Приморье ради пропитания — видео

20 февраля 2025, 01:06
Фото: Изображение Midjourney.

Настоящих моржей сняли на видео в заповеднике в Приморском крае

Сюжет
Нацпарк "Земля леопарда"
Голод, как известно, не тётка, пирожок не даст. Справедливость этой народной мудрости ещё раз доказало видео, снятое сотрудником национального парка «Земля леопарда» Петром Сониным. На нем за едой лезут в ледяную воду.

Кто такой голодный и отважный, что решается нырнуть в прорубь ради пропитания? Выдра! Профессиональный рыбак, как с улыбкой рассказали в пресс-службе нацпарка, и почти что настоящий морж.

Видео: Пётр Сонин. @amurleo_land.
— Выдры ныряют зимой в полыньи с обилием рыбы, чтобы поймать завтрак. Одна пресноводная красавица вынырнула с добычей, съела её перед фотоловушкой «Земли леопарда» и отправилась дальше рыбачить, — прокомментировали в заповеднике.

Разумеется, не рыбой единой сыты выдры, они не прочь полакомиться лягушками, насекомыми, грызунами типа мышей, а также мелкими птицами.

Но свежая рыбка из ледяной водицы собственными лапами и зубами добытая — это, конечно, особая песня!

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как обитатели нацпарка дали мастер-класс по переходу дороги.

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#Новости#Видео#Владивосток#Приморский край#Нацпарк "Земля леопарда"#Живая природа#Приморье
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