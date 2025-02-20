Глава Приморья вручил бойцам отряда «Тигр» высокие награды в Курской области — видео

Posted 19 февраля, 23:57
Published 19 февраля, 23:57
Modified 19 февраля, 23:59
Updated 19 февраля, 23:59
В пресс-службе правительства Приморского края рассказали: Олег Кожемяко находится в Курской области в рабочей поездке. Разумеется, глава региона встретился с бойцами-добровольцами и принял участие в церемонии награждения.
— Решением командования приморцы удостоены орденов Мужества, медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медалей «За храбрость» I и II степени, медалей «За отвагу» и медалей «Воин-доброволец», — сообщили в пресс-службе правительства, отметив, что эти награды наши земляки заслужили боях за Новомихайловку — важный населенный пункт в ДНР.
Добровольческий батальон «Тигр» сражается плечом к плечу с морпехами легендарной 155-й отдельной гвардейской орденов Суворова и Жукова бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, каким масштабным будет фестиваль в честь первого командира «Тигра» Сергея Ефремова.