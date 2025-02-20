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Posted 19 февраля, 23:57

Published 19 февраля, 23:57

Modified 19 февраля, 23:59

Updated 19 февраля, 23:59

Бойцы отряда «Тигр» из Приморского края удостоены высоких наград

Глава Приморья вручил бойцам отряда «Тигр» высокие награды в Курской области — видео

19 февраля 2025, 23:57
Фото: @kozhemiakoofficial.

Бойцы отряда «Тигр» из Приморского края удостоены высоких наград

Сюжет
СВО
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко вручил государственные награды бойцам батальона «Тигр» — прямо в Курской области, где сегодня сражаются наши добровольцы.

В пресс-службе правительства Приморского края рассказали: Олег Кожемяко находится в Курской области в рабочей поездке. Разумеется, глава региона встретился с бойцами-добровольцами и принял участие в церемонии награждения.

— Решением командования приморцы удостоены орденов Мужества, медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медалей «За храбрость» I и II степени, медалей «За отвагу» и медалей «Воин-доброволец», — сообщили в пресс-службе правительства, отметив, что эти награды наши земляки заслужили боях за Новомихайловку — важный населенный пункт в ДНР.
Видео: @kozhemiakoofficial.

Добровольческий батальон «Тигр» сражается плечом к плечу с морпехами легендарной 155-й отдельной гвардейской орденов Суворова и Жукова бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота.

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