Холодно, просто холодно: февраль в Приморском крае разошёлся не на шутку

Posted 19 февраля, 23:18
Published 19 февраля, 23:18
Modified 19 февраля, 23:20
Updated 19 февраля, 23:20
По сообщениям Примгидромета, сегодня в Приморском крае — благодаря полю повышенного атмосферного давления — преимущественно без осадков. Северо-западный ветер не намерен стихать и дует изо всех сил. А при таком ветре морозы до -9°C ощущаются как минус 18 градусов по Цельсию. Кутаем носы в воротники, приморцы!
Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков всё с тем же сильным северо-западным ветром. Утром морозы до -13°C, днём столбики термометра покажут минус 9 градусов по Цельсию.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какой погоды ожидать на праздники в Приморье.