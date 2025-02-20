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Posted 19 февраля, 23:18

Published 19 февраля, 23:18

Modified 19 февраля, 23:20

Updated 19 февраля, 23:20

Холодная погода установилась в Приморском крае

Холодно, просто холодно: февраль в Приморском крае разошёлся не на шутку

19 февраля 2025, 23:18
Фото: vostokmedia.com.

Холодная погода установилась в Приморском крае

Сюжет
Погода
Морозы не идут на убыль в Приморском крае — зима пока ещё в своём праве и отступать не собирается.

По сообщениям Примгидромета, сегодня в Приморском крае — благодаря полю повышенного атмосферного давления — преимущественно без осадков. Северо-западный ветер не намерен стихать и дует изо всех сил. А при таком ветре морозы до -9°C ощущаются как минус 18 градусов по Цельсию. Кутаем носы в воротники, приморцы!

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков всё с тем же сильным северо-западным ветром. Утром морозы до -13°C, днём столбики термометра покажут минус 9 градусов по Цельсию.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какой погоды ожидать на праздники в Приморье.

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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
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