Холодно, просто холодно: февраль в Приморском крае разошёлся не на шутку

По сообщениям Примгидромета, сегодня в Приморском крае — благодаря полю повышенного атмосферного давления — преимущественно без осадков. Северо-западный ветер не намерен стихать и дует изо всех сил. А при таком ветре морозы до -9°C ощущаются как минус 18 градусов по Цельсию. Кутаем носы в воротники, приморцы!