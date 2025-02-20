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Posted 20 февраля, 00:07

Published 20 февраля, 00:07

Modified 20 февраля, 00:09

Updated 20 февраля, 00:09

Торопливая автоледи была готова на все ради экономии времени в Приморском крае

Хотела выиграть время и угнать кран: суровая дама устроила нечто на пляже в Приморье

20 февраля 2025, 00:07
Фото: 1MI.

Торопливая автоледи была готова на все ради экономии времени в Приморском крае

Сюжет
Автомобиль
Автомобилистка не захотела ждать, пока заглохшая спецтехника освободит дорогу в Приморье. Она решила, что сможет решить проблему, взяв ситуацию незаконно в свои руки.

Женщина так торопилась выехать с базы отдыха, что решила не ждать, пока сломанный автомобиль освободит проезжую часть, сообщают в пресс-службе региональной судебной системы.

Автомобилистка с подругой и тремя детьми покидали морское побережье, но на пути у отдыхающих появилась неожиданная преграда — грузовик с краном. Сотрудница турбазы заверила рулевую, что машину вот-вот уберут, но, судя по всему, девушка была не из тех, кто привык ждать. Она задалась целью — самостоятельно переставить транспорт.

Данный поступок расценивается как преступление: неправомерное завладение автомобилем.

«Как оказалось, у автокрана слетела клемма с аккумулятора, и автомобиль заглох. Владелец грузовика сходил на базу за инструментами, присоединил клеммы и понес инструменты назад. А вернувшись, увидел, как местная жительница пытается попасть в его авто», — отметили в ведомстве.

Упрямая фигурантка не реагировала на просьбы прекратить беззаконие. Мужчине пришлось достать телефон и зафиксировать преступление на камеру. А работники базы отдыха забрали ключи от машины предприимчивой автоледи, вероятно, чтобы спокойно дождаться сотрудников полиции.

Однако конфликт сошел на нет после того, как девушка извинилась перед потерпевшим и перевела ему 5 000 рублей. Уголовное дело закрыто из-за примирения сторон.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как туристы устроили кулачные бои с сотрудниками базы отдыха в Приморском крае.

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