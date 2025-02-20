Хотела выиграть время и угнать кран: суровая дама устроила нечто на пляже в Приморье

Автомобилистка с подругой и тремя детьми покидали морское побережье, но на пути у отдыхающих появилась неожиданная преграда — грузовик с краном. Сотрудница турбазы заверила рулевую, что машину вот-вот уберут, но, судя по всему, девушка была не из тех, кто привык ждать. Она задалась целью — самостоятельно переставить транспорт.