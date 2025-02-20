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Posted 20 февраля, 11:20

Published 20 февраля, 11:20

Modified 20 февраля, 11:22

Updated 20 февраля, 11:22

Картина дня в Приморье: снял трусики у всех на виду, избитый за правду и кто ест псов

Картина дня в Приморье: снял трусики у всех на виду, избитый за правду и кто ест псов

20 февраля 2025, 11:20
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события четверга — в обзоре «Восток-Медиа»

С пассажирки самолета сняли трусики прямо при всех

Жительница Дальнего Востока произвела фурор в авиалайнере, который летел в Таиланд. Жители Приморского края наперебой обсуждают жаркий случай, случившийся в небе.

Приморцы в шоке: мужчина снял трусики с пассажирки рейса Хабаровск — Пхукет — видео
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Пытался успокоить товарищей и попал в больницу

Молодой человек попытался вразумить земляков в баре, но тщетно. Агрессивные посетители нанесли такие травмы парню, что его пришлось госпитализировать в больницу.

Высказал мнение и загремел в больницу: за что жестоко избили юношу в Приморье?
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Кто виноват в гибели собак?

В Черниговском районе в нескольких километрах от Светлояровки амурский тигр утащил двух собак. Однако обстоятельства происшествия заставляют задуматься, кто же в этой ситуации хладнокровно погубил беззащитных животных.

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