Картина дня в Приморье: снял трусики у всех на виду, избитый за правду и кто ест псов

Posted 20 февраля, 11:20
Published 20 февраля, 11:20
Modified 20 февраля, 11:22
Updated 20 февраля, 11:22
С пассажирки самолета сняли трусики прямо при всех
Жительница Дальнего Востока произвела фурор в авиалайнере, который летел в Таиланд. Жители Приморского края наперебой обсуждают жаркий случай, случившийся в небе.
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