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Posted 20 февраля, 06:49

Published 20 февраля, 06:49

Modified 20 февраля, 06:51

Updated 20 февраля, 06:51

Беззащитных животных оставили на растерзание тигру в Приморском крае

Кто погубил собак в Приморье? Спойлер: не тигр — видео

20 февраля 2025, 06:49
Фото: 1MI.

Беззащитных животных оставили на растерзание тигру в Приморском крае

Сюжет
Происшествие
В Черниговском районе в нескольких километрах от Светлояровки амурский тигр утащил двух собак. Однако обстоятельства происшествия заставляют задуматься, кто же в этой ситуации хладнокровно погубил беззащитных животных.

Псы, один из которых был на привязи, находились на территории без присмотра. Более того, хозяева оставили «хвостиков» на произвол судьбы, сообщает пресс-служба центра «Амурский тигр»

«Перерыв между двумя „визитами“ редкого хищника был несколько дней и все это время на месте никого, кроме самих собак на цепи, не было. Жалко их», — подчеркнули в телеграм-канале Центра.

Примечательно, единственная улица в данном селе носит «говорящее» название — Тигровая.

Видео: amurtigercenter.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Дальнереченском районе отловили тигрицу.

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#Новости#Видео#Владивосток#Происшествие#Собаки#Приморский край#Амурский тигр#Черниговский район#Живая природа#Дальнереченский район
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