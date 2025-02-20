Кто погубил собак в Приморье? Спойлер: не тигр — видео

Posted 20 февраля, 06:49
Published 20 февраля, 06:49
Modified 20 февраля, 06:51
Updated 20 февраля, 06:51
Псы, один из которых был на привязи, находились на территории без присмотра. Более того, хозяева оставили «хвостиков» на произвол судьбы, сообщает пресс-служба центра «Амурский тигр»
«Перерыв между двумя „визитами“ редкого хищника был несколько дней и все это время на месте никого, кроме самих собак на цепи, не было. Жалко их», — подчеркнули в телеграм-канале Центра.
Примечательно, единственная улица в данном селе носит «говорящее» название — Тигровая.