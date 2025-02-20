Масленица 2025: когда начинать печь блины и как правильно проводить зиму

Понедельник — «Встреча»: День начала масленичных приготовлений. В этот день начинают печь первые блины, подготавливают места для гуляний, строят горки, балаганы и мастерят чучело Масленицы.

Вторник — «Заигрыш»: Время для смотрин и сватовства. Молодые люди знакомились, катались на санях и участвовали в веселых играх.

Среда — «Лакомка»: В этот день тещи принимали зятьев на блины, демонстрируя свою любовь и расположение.

Четверг — «Разгул» или «Широкий четверг»: Самый разгульный день Масленицы, когда народные гуляния достигают своего пика. Устраиваются кулачные бои, катания на лошадях, ярмарки и другие развлечения.

Пятница — «Тещины вечерки»: Теперь уже зятья приглашают тещ на блины, оказывая им знаки внимания и благодарности.

Суббота — «Золовкины посиделки»: Молодые жены приглашают к себе в гости сестер мужа (золовок), угощают их блинами и дарят подарки, укрепляя родственные связи.