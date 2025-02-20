Находкинские гладиаторы: два подростка устроили публичный «замес» в Приморье

Два школьника устроили драку посреди улицы в Приморском крае

Сюжет Школьники

Между двумя юными приморцами развернулась бойня на глазах у публики в Находке. Победитель, судя по всему, определился в ходе конфликта. Ведь один из участников драки попал в больницу.