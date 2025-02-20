Находкинские гладиаторы: два подростка устроили публичный «замес» в Приморье

Posted 20 февраля, 02:31
Published 20 февраля, 02:31
Modified 20 февраля, 02:33
Updated 20 февраля, 02:33
В Находке подростки устроили кулачный бой на глазах у сверстников, сообщает пресс-служба прокуратуры. Один из участников драки госпитализирован в больницу. У пострадавшего зафиксированы травмы.
Силовики разбираются в обстоятельствах произошедшего. Надзорное ведомство контролирует ход доследственной проверки. Также специалисты оценят работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
«Прокуратура, в частности, даст оценку условиям воспитания всех несовершеннолетних, прямо или косвенно вовлеченных в произошедшее», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как подростки били собственного друга во Владивостоке.