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Posted 20 февраля, 02:31

Published 20 февраля, 02:31

Modified 20 февраля, 02:33

Updated 20 февраля, 02:33

Два школьника устроили драку посреди улицы в Приморском крае

Находкинские гладиаторы: два подростка устроили публичный «замес» в Приморье

20 февраля 2025, 02:31
Фото: Изображение Midjourney.

Два школьника устроили драку посреди улицы в Приморском крае

Сюжет
Школьники
Между двумя юными приморцами развернулась бойня на глазах у публики в Находке. Победитель, судя по всему, определился в ходе конфликта. Ведь один из участников драки попал в больницу.

В Находке подростки устроили кулачный бой на глазах у сверстников, сообщает пресс-служба прокуратуры. Один из участников драки госпитализирован в больницу. У пострадавшего зафиксированы травмы.

Силовики разбираются в обстоятельствах произошедшего. Надзорное ведомство контролирует ход доследственной проверки. Также специалисты оценят работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

«Прокуратура, в частности, даст оценку условиям воспитания всех несовершеннолетних, прямо или косвенно вовлеченных в произошедшее», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как подростки били собственного друга во Владивостоке.

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