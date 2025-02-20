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Posted 20 февраля, 00:50

Published 20 февраля, 00:50

Modified 20 февраля, 00:52

Updated 20 февраля, 00:52

Бастрыкин взял под контроль дело об ожогах ног ребенка во Владивостоке

Обжегся химическими веществами: опасный участок в Приморье заинтересовал федералов

20 февраля 2025, 00:50
Фото: Изображение Midjourney.

Бастрыкин взял под контроль дело об ожогах ног ребенка во Владивостоке

Сюжет
Следственный комитет
Юный приморец пострадал на территории автомойки во Владивостоке. Расследование данного инцидента получило широкую огласку. Уголовное дело заинтересовало председателя СКР.

В краевой столице шестилетний мальчик обжег ноги, гуляя по территории автомойки. Пока пострадавший восстанавливается после инцидента, региональные спецслужбы проводят проверки по факту произошедшего. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин тоже не обошел стороной резонансный случай.

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Федеральный СКР взял на контроль расследование.

«В январе текущего года шестилетний мальчик получил ожоги ног, наступив на песок с тлеющими химическими веществами возле автопомывочной станции. Отмечается, что опасный участок не был огорожен», — подчеркнули в пресс-службе регионального Следкома.

Александр Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СК по Приморскому краю Алексея Кузьмичева доклад об уголовное деле.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что термические ожоги, нанесенные товарищу, дорого обойдутся приморцу.

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