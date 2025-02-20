Обжегся химическими веществами: опасный участок в Приморье заинтересовал федералов

В краевой столице шестилетний мальчик обжег ноги, гуляя по территории автомойки. Пока пострадавший восстанавливается после инцидента, региональные спецслужбы проводят проверки по факту произошедшего. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин тоже не обошел стороной резонансный случай.