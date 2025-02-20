От любви до ненависти один балкон: из-за любви многоэтажка вспыхнула в Приморье

На подозреваемого возбудили уголовное дело за умышленное повреждение чужого имущества. Фигуранта заключили под стражу на два месяца.



Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что откровенные фотографии девушки «уплыли» в интернет после развода с мужем в Приморском крае.