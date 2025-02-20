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Posted 20 февраля, 01:37

Published 20 февраля, 01:37

Modified 20 февраля, 01:39

Updated 20 февраля, 01:39

Ревность довела мужчину до преступления в Приморском крае

От любви до ненависти один балкон: из-за любви многоэтажка вспыхнула в Приморье

20 февраля 2025, 01:37
Фото: prosecutor_pk.

Ревность довела мужчину до преступления в Приморском крае

Сюжет
Пожар
14 февраля не задался у жителей Хорольского района. Там приморцы не смогли сохранить идиллию в День всех влюбленных.

В Ярославском мужчина устроил пожар в многоквартирном доме, сообщает пресс-служба прокуратуры. Приморец решился на отчаянный поступок из-за обиды на пассию. Экс-возлюбленный залез на балкон и поджег личные вещи бывшей возлюбленной. Приступ ревности охватил его в очень символичный день — 14 февраля.

На подозреваемого возбудили уголовное дело за умышленное повреждение чужого имущества. Фигуранта заключили под стражу на два месяца.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что откровенные фотографии девушки «уплыли» в интернет после развода с мужем в Приморском крае.

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