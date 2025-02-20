От любви до ненависти один балкон: из-за любви многоэтажка вспыхнула в Приморье

Posted 20 февраля, 01:37
Published 20 февраля, 01:37
Modified 20 февраля, 01:39
Updated 20 февраля, 01:39
В Ярославском мужчина устроил пожар в многоквартирном доме, сообщает пресс-служба прокуратуры. Приморец решился на отчаянный поступок из-за обиды на пассию. Экс-возлюбленный залез на балкон и поджег личные вещи бывшей возлюбленной. Приступ ревности охватил его в очень символичный день — 14 февраля.
На подозреваемого возбудили уголовное дело за умышленное повреждение чужого имущества. Фигуранта заключили под стражу на два месяца.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что откровенные фотографии девушки «уплыли» в интернет после развода с мужем в Приморском крае.