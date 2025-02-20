Приморцы в шоке: мужчина снял трусики с пассажирки рейса Хабаровск — Пхукет — видео

Posted 20 февраля, 05:13
Published 20 февраля, 05:13
Modified 20 февраля, 06:06
Updated 20 февраля, 06:06
В приморских телеграм-каналах разлетелось видео, сделанное на борту самолета, который летел из Хабаровска на Пхукет. Героиня ролика, как утверждают очевидцы, стала причиной незабываемого полета для многих пассажиров.
Девушка, вероятно, находясь в предвкушении отдыха на жарком острове, не могла сдержать радость и продемонстрировала горячий номер с раздеванием. На кадрах видно, что девушка улеглась на полу в полуголом и, по данным подписчиков новых медиа, в нетрезвом состоянии.
На пьяненькой даме половина тела была обнажена, нижнее белье с нее стащил мужчина. Кем он является девушке? — Остается только догадываться.
К слову, по словам очевидцев, перфоманс закончился без пикантных обстоятельств. Пассажирка уснула, ее уложили в кресло и все добрались до Таиланда в спокойной обстановке, утверждают подписчики соцсетей.