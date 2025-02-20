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Posted 20 февраля, 05:13

Published 20 февраля, 05:13

Modified 20 февраля, 06:06

Updated 20 февраля, 06:06

Вопиющий перфоманс устроила полуголая пассажирка рейса Хабаровск — Пхукет

Приморцы в шоке: мужчина снял трусики с пассажирки рейса Хабаровск — Пхукет — видео

20 февраля 2025, 05:13
Фото: svodka25.

Вопиющий перфоманс устроила полуголая пассажирка рейса Хабаровск — Пхукет

Сюжет
Самолет
Жительница Дальнего Востока произвела фурор в авиалайнере, который летел в Таиланд. Жители Приморского края наперебой обсуждают жаркий случай, случившийся в небе.

В приморских телеграм-каналах разлетелось видео, сделанное на борту самолета, который летел из Хабаровска на Пхукет. Героиня ролика, как утверждают очевидцы, стала причиной незабываемого полета для многих пассажиров.

Девушка, вероятно, находясь в предвкушении отдыха на жарком острове, не могла сдержать радость и продемонстрировала горячий номер с раздеванием. На кадрах видно, что девушка улеглась на полу в полуголом и, по данным подписчиков новых медиа, в нетрезвом состоянии.

На пьяненькой даме половина тела была обнажена, нижнее белье с нее стащил мужчина. Кем он является девушке? — Остается только догадываться.

К слову, по словам очевидцев, перфоманс закончился без пикантных обстоятельств. Пассажирка уснула, ее уложили в кресло и все добрались до Таиланда в спокойной обстановке, утверждают подписчики соцсетей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о приключениях жительницы Приморья в камчатском аэропорту.

Ногами махала, зубами кусала: творила немыслимое в аэропорту жительница Приморья
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