Приморцы в шоке: мужчина снял трусики с пассажирки рейса Хабаровск — Пхукет — видео

Девушка, вероятно, находясь в предвкушении отдыха на жарком острове, не могла сдержать радость и продемонстрировала горячий номер с раздеванием. На кадрах видно, что девушка улеглась на полу в полуголом и, по данным подписчиков новых медиа, в нетрезвом состоянии.