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Posted 20 февраля, 03:55

Published 20 февраля, 03:55

Modified 20 февраля, 03:57

Updated 20 февраля, 03:57

Школа с хореографическим уклоном во Владивостоке вернулась в родные стены

С понедельника взялись: в знаменитом здании на Фонтанной, 36 вновь учатся дети — фото

20 февраля 2025, 03:55
Фото: Пресс-служба правительства Приморского края.

Школа с хореографическим уклоном во Владивостоке вернулась в родные стены

Сюжет
Дети
Когда это здание на улице Фонтанной, 36 закрывали на капитальный ремонт, родители учеников очень волновались: заберут у нас такую жемчужинку — старинный дом в центре города, вернут ли сюда школу? Все волнения оказались напрасны. С 17 февраля в школе с хореографическим уклоном возобновились уроки.

Капитальный ремонт и модернизация здания школы на Фонтанной, 36 шли два года. Это здание является памятником культурного наследия регионального значения, оно построено в начале 30-х годов прошлого века. И ни разу за это время здесь не было капитального ремонта.

И вот в рамках регионального проекта «Культурная среда» был выполнен огромный объем работ: строители полностью обновили фасад здания, затем взялись за ремонт внутренних помещений и коммуникаций.

— Задача провести ремонт в этом здании была нелегкой, потому что было много волнений со стороны родителей: мол, отремонтируют здание, а школу не вернут, отдадут его, такое красивое, кому-нибудь. И мы проводили встречи, показывали техническое задание, которое ставилось подрядчику, где было ясно написано, что это будет школа, причем с хореографическим уклоном, — рассказал Максим Бурдело, заместитель министра культуры и архивного дела Приморского края. — На ремонт ушло 127 миллионов, обратите внимание — теперь в здании раздевалки, душевые, залы — все соответствует требованиям СанПиН. Еще девять миллионов ушло на благоустройство территории и шесть — на приобретение оборудования и инвентаря.

С 17 февраля в школе снова звучат детские голоса, идут уроки — как по общеобразовательным предметам, так и по специальности. В светлых красивых репетиционных залах у станков юные владивостокцы постигают искусство Терпсихоры.

Фото: Пресс-служба правительства Приморского края

— Я работаю в этой школе с 1994 года, со дня основания, — рассказала хореограф общеобразовательной школы с хореографическим уклоном Юлия Ломухина. — Вот наши первоклашки — пришли всего пять месяцев назад, но знали бы вы, с каким удовольствием они приходят на занятия, тем более в такую школу, в такой зал, где все сияет, все новенькое. Дети с удовольствием вернулись в школу, а что уж говорить обо мне, обо всех педагогах! Мы так ждали ремонта в этих стенах, так волновались, как все будет в итоге, — и результат нас очень, очень порадовал! Чистые, с новым оборудованием залы, современный вид школы — нам все нравится. Удобно, светло, красиво. И мы готовы работать.

В школе, как и положено, есть современный медицинский кабинет, приведена в нормативное состояние столовая, отремонтированы кровля, чердак, подвал, заменены все трубы и система электричества.

Знаменитая когда-то «васютинская» школа возвращается к истокам.

— Поступать сюда ребята будут на конкурсной основе, — рассказала Елена Бронникова, министр культуры и архивного дела Приморья. — Они будут заниматься хореографией по федеральным государственным требованиям дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы. После окончания школы выпускники смогут поступить в филиал Московской государственной академии хореографии на острове Русском, а окончив ее — выступать на Приморской сцене Мариинского театра, такую вертикаль мы выстраиваем.

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