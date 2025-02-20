С понедельника взялись: в знаменитом здании на Фонтанной, 36 вновь учатся дети — фото

— Я работаю в этой школе с 1994 года, со дня основания, — рассказала хореограф общеобразовательной школы с хореографическим уклоном Юлия Ломухина. — Вот наши первоклашки — пришли всего пять месяцев назад, но знали бы вы, с каким удовольствием они приходят на занятия, тем более в такую школу, в такой зал, где все сияет, все новенькое. Дети с удовольствием вернулись в школу, а что уж говорить обо мне, обо всех педагогах! Мы так ждали ремонта в этих стенах, так волновались, как все будет в итоге, — и результат нас очень, очень порадовал! Чистые, с новым оборудованием залы, современный вид школы — нам все нравится. Удобно, светло, красиво. И мы готовы работать.