Шкуматов назвал утопией запрет заглушек на ремень безопасности

Культура использования ремней в России вообще находится на высоком уровне, пишет «Ридус». Кроме того, по его мнению, реализация запрета на заглушки будет сложной задачей из-за отсутствия эффективного контроля. Такие устройства могут свободно продаваться под видом игрушек или сувениров для автомобилей. Это потребует привлечения большего числа проверяющих по всей стране, что выглядит довольно утопично, особенно в условиях нехватки кадров, добавил эксперт.