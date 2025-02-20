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Posted 20 февраля, 08:42

Published 20 февраля, 08:42

Modified 20 февраля, 08:44

Updated 20 февраля, 08:44

Шкуматов назвал утопией запрет заглушек на ремень безопасности

20 февраля 2025, 08:42
Лидер движения автомобилистов России «Синие ведерки» Петр Шкуматов поделился своим мнением по поводу нового проекта закона, который предполагает увеличение штрафов за несоблюдение обязательного использования ремней безопасности и вводит запрет на устройства, блокирующие сигнал о непристегнутом ремне

Шкуматов напомнил о недавнем увеличении штрафа за езду на автомобиле без ремня безопасности. По его словам, нет необходимости в его дальнейшем увеличении почти вдвое, как это предлагают разработчики законопроекта. Штраф уже достаточно серьезный, чтобы мотивировать водителей и пассажиров пристегиваться.

Культура использования ремней в России вообще находится на высоком уровне, пишет «Ридус». Кроме того, по его мнению, реализация запрета на заглушки будет сложной задачей из-за отсутствия эффективного контроля. Такие устройства могут свободно продаваться под видом игрушек или сувениров для автомобилей. Это потребует привлечения большего числа проверяющих по всей стране, что выглядит довольно утопично, особенно в условиях нехватки кадров, добавил эксперт.

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