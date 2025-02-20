Сходил, блин, к терапевту: как не лишиться последнего, собираясь к врачу

Posted 20 февраля, 05:10
Published 20 февраля, 05:10
Modified 20 февраля, 05:12
Updated 20 февраля, 05:12
В пресс-службе правительства Приморского края рассказали: предприимчивые и лишенные каких-либо намёков на совесть граждане звонят жителям Приморья и начинают беседу с невинного, на первый взгляд, предложения: не желаете ли записаться на прием к врачу или пройти диспансеризацию. И представляются сотрудниками поликлиники.
Если доверчивые граждане соглашаются, им тут же предлагают сообщить код из СМС для входа в личный кабинет на Госуслугах.
— Получив доступ к кабинету, мошенники отправляют заявки на кредиты в банки или микрофинансовые организации, — пояснили далее в пресс-службе закрученную схему мошенничества. — Когда человек получает оповещение о кредите и понимает, что его аккаунт взломан, он начинает волноваться. И в этот момент ему на телефон приходит номер якобы службы поддержки Госуслуг. На самом деле это контакт мошенников.
Далее ловушка работает так: позвонившему приморцу сочувственно сообщают: да, ваш аккаунт взломан и теперь необходимо обратиться в Росфинмониторинг, чтобы «спасти деньги». Способов «спасения» может быть несколько, например, написать заявление и приложить к нему фото банковской карты с двух сторон. Ну, а далее с этой самой карты деньги тут же утекают в неведомые дали.
Поэтому очень важно не доверять подобного рода телефонным звонкам, напоминают жителям Приморского края.
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