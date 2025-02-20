Сходил, блин, к терапевту: как не лишиться последнего, собираясь к врачу

Далее ловушка работает так: позвонившему приморцу сочувственно сообщают: да, ваш аккаунт взломан и теперь необходимо обратиться в Росфинмониторинг, чтобы «спасти деньги». Способов «спасения» может быть несколько, например, написать заявление и приложить к нему фото банковской карты с двух сторон. Ну, а далее с этой самой карты деньги тут же утекают в неведомые дали.