vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 20 февраля, 05:10

Published 20 февраля, 05:10

Modified 20 февраля, 05:12

Updated 20 февраля, 05:12

В Приморском крае мошенники стали выдавать себя за медиков

Сходил, блин, к терапевту: как не лишиться последнего, собираясь к врачу

20 февраля 2025, 05:10
Фото: Изображение Midjourney.

В Приморском крае мошенники стали выдавать себя за медиков

Сюжет
Мошенничество
Сложные схемы прокручивают мошенники в Приморском крае, стремясь выжать из доверчивых граждан последние копейки. Особенно популярным стал вариант «не желаете ли пройти диспансеризацию».

В пресс-службе правительства Приморского края рассказали: предприимчивые и лишенные каких-либо намёков на совесть граждане звонят жителям Приморья и начинают беседу с невинного, на первый взгляд, предложения: не желаете ли записаться на прием к врачу или пройти диспансеризацию. И представляются сотрудниками поликлиники.

Если доверчивые граждане соглашаются, им тут же предлагают сообщить код из СМС для входа в личный кабинет на Госуслугах.

— Получив доступ к кабинету, мошенники отправляют заявки на кредиты в банки или микрофинансовые организации, — пояснили далее в пресс-службе закрученную схему мошенничества. — Когда человек получает оповещение о кредите и понимает, что его аккаунт взломан, он начинает волноваться. И в этот момент ему на телефон приходит номер якобы службы поддержки Госуслуг. На самом деле это контакт мошенников.

Далее ловушка работает так: позвонившему приморцу сочувственно сообщают: да, ваш аккаунт взломан и теперь необходимо обратиться в Росфинмониторинг, чтобы «спасти деньги». Способов «спасения» может быть несколько, например, написать заявление и приложить к нему фото банковской карты с двух сторон. Ну, а далее с этой самой карты деньги тут же утекают в неведомые дали.

Поэтому очень важно не доверять подобного рода телефонным звонкам, напоминают жителям Приморского края.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что делать, если в почтовом ящике вы обнаружили «повестку из ФСБ».

В почтовом ящике — «повестка ФСБ»: что делать приморцам в этом случае
Узнать подробнее
#Новости#Общество#Владивосток#Мошенничество#Приморский край#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика