Смертник пробил лобовуху насквозь: люди попали на деньги после ДТП в Приморье — видео

Posted 20 февраля, 00:28
Published 20 февраля, 00:28
Modified 20 февраля, 00:30
Updated 20 февраля, 00:30
На трассе Уссурийск — Пуциловка произошло жуткое дорожное происшествие. Птица врезалась в лобовое стекло машины. В новых медиа сообщили, что люди, находившиеся внутри, отделались легким испугом. Никто не пострадал, кроме погибшего летуна.
Пернатая влетела в салон автомобиля со стороны пассажирского сиденья.
Комментаторы с грустью отреагировали на произошедшее, но некоторые не упустили возможности с юмором высказаться о ситуации: «Вы зачем его по кускам собирали?» — задался вопросом мужчина, вероятно, обративший внимание на перья.
«Птичку жалко. Но людей тоже. Они из-за случайности на деньги попали», — написал еще один подписчик соцсетей.