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Posted 20 февраля, 00:28

Published 20 февраля, 00:28

Modified 20 февраля, 00:30

Updated 20 февраля, 00:30

Жуткая авария случилась под Уссурийском в Приморском крае

Смертник пробил лобовуху насквозь: люди попали на деньги после ДТП в Приморье — видео

20 февраля 2025, 00:28
Фото: Изображение Midjourney.

Жуткая авария случилась под Уссурийском в Приморском крае

Сюжет
Автомобиль
Беспечная пташка угодила в страшное столкновение и лишилась жизни в Приморском крае. Бедолага не только врезалась в машину, но и залетела в салон «машины убийцы».

На трассе Уссурийск — Пуциловка произошло жуткое дорожное происшествие. Птица врезалась в лобовое стекло машины. В новых медиа сообщили, что люди, находившиеся внутри, отделались легким испугом. Никто не пострадал, кроме погибшего летуна.

Видео: Vlad_ork.

Пернатая влетела в салон автомобиля со стороны пассажирского сиденья.

Комментаторы с грустью отреагировали на произошедшее, но некоторые не упустили возможности с юмором высказаться о ситуации: «Вы зачем его по кускам собирали?» — задался вопросом мужчина, вероятно, обративший внимание на перья.

«Птичку жалко. Но людей тоже. Они из-за случайности на деньги попали», — написал еще один подписчик соцсетей.
Фото: Vlad_ork

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#Новости#Видео#Владивосток#Уссурийск#Автомобиль#Приморский край#Живая природа#Приморье#Пуциловка#Происшествия#Птица
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