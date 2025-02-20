СОГАЗ стал участником программы LADA Страхование

Стоимость полиса зависит от модели и комплектации автомобиля, а также от возраста и водительского стажа водителя. Например, цена полного каско на популярный автомобиль LADA Granta для опытного водителя в СОГАЗе составит в среднем от 22 тыс. рублей. Аналогичный полис на автомобиль Vesta — от 25 тыс., Niva — от 18 тыс. рублей.