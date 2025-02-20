Спляшем, пиковая дама: почему во Владивостоке герои оперы петь не будут?

Posted 20 февраля, 01:37
Published 20 февраля, 01:37
Modified 20 февраля, 01:39
Updated 20 февраля, 01:39
Да, знаменитая «Пиковая дама» в буквальном затанцует во Владивостоке — премьеру балетного спектакля по мотивам знаменитой оперы Петра Чайковского и повести Александра Пушкина покажет Театр балета имени Леонида Якобсона.
— Ставшие уже традиционными гастроли театра во Владивостоке в этом году отмечены особенно насыщенной программой, — отметили в пресс-службе Приморской сцены Мариинского театра. — Впервые артисты приехали на столь продолжительное время и представят такое многообразие постановок.
20 и 21 февраля впервые приморская публика увидит отмеченные высокими театральными наградами спектакли Вячеслава Самодурова «598 тактов» (12+) и «Озорные частушки» (12+). А 26, 27 и 28 февраля любителей балета ждёт уникальная премьера — балет «Пиковая дама» (16+) в постановке Иньяки Урлезаги.
Над созданием спектакля работала международная команда. «Пиковую даму» специально для труппы Театра балета имени Леонида Якобсона поставил аргентинский хореограф, а в прошлом премьер «Ковент-Гарден» Иньяки Урлезага, для которого эта работа стала дебютом в России. Постановщик сам адаптировал повесть русского классика под ёмкое и насыщенное действием либретто. За музыкальную основу взял отредактированную под хореографический замысел оперу Петра Чайковского.
Автором декораций стал один из самых выдающихся сценографов современности Эцио Фриджерио (Италия), а художником по костюмам — Франка Скуарчапино (Италия).
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какие еще сюрпризы ждут приморцев во время гастролей Театра имени Леонида Якобсона.