vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 20 февраля, 01:37

Published 20 февраля, 01:37

Modified 20 февраля, 01:39

Updated 20 февраля, 01:39

Публика Владивостока впервые увидит балет «Пиковая дама» (16+)

Спляшем, пиковая дама: почему во Владивостоке герои оперы петь не будут?

20 февраля 2025, 01:37
Фото: Пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра.

Публика Владивостока впервые увидит балет «Пиковая дама» (16+)

Сюжет
Премьера
В знаменитой опере Петра Чайковского он пел: «Пусть неудачник плачет, кляня свою судьбу». Но на Приморской сцене Мариинского театра он станцует на эту тему.

Да, знаменитая «Пиковая дама» в буквальном затанцует во Владивостоке — премьеру балетного спектакля по мотивам знаменитой оперы Петра Чайковского и повести Александра Пушкина покажет Театр балета имени Леонида Якобсона.

— Ставшие уже традиционными гастроли театра во Владивостоке в этом году отмечены особенно насыщенной программой, — отметили в пресс-службе Приморской сцены Мариинского театра. — Впервые артисты приехали на столь продолжительное время и представят такое многообразие постановок.

20 и 21 февраля впервые приморская публика увидит отмеченные высокими театральными наградами спектакли Вячеслава Самодурова «598 тактов» (12+) и «Озорные частушки» (12+). А 26, 27 и 28 февраля любителей балета ждёт уникальная премьера — балет «Пиковая дама» (16+) в постановке Иньяки Урлезаги.

Над созданием спектакля работала международная команда. «Пиковую даму» специально для труппы Театра балета имени Леонида Якобсона поставил аргентинский хореограф, а в прошлом премьер «Ковент-Гарден» Иньяки Урлезага, для которого эта работа стала дебютом в России. Постановщик сам адаптировал повесть русского классика под ёмкое и насыщенное действием либретто. За музыкальную основу взял отредактированную под хореографический замысел оперу Петра Чайковского.

Автором декораций стал один из самых выдающихся сценографов современности Эцио Фриджерио (Италия), а художником по костюмам — Франка Скуарчапино (Италия).

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какие еще сюрпризы ждут приморцев во время гастролей Театра имени Леонида Якобсона.

«Пиковую даму» без единой арии покажут во Владивостоке: спеть можно, а ты станцуй
Узнать подробнее
#Новости#Культура#Владивосток#Премьера#Приморская сцена Мариинского театра#Приморский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика