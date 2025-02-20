Спляшем, пиковая дама: почему во Владивостоке герои оперы петь не будут?

Над созданием спектакля работала международная команда. «Пиковую даму» специально для труппы Театра балета имени Леонида Якобсона поставил аргентинский хореограф, а в прошлом премьер «Ковент-Гарден» Иньяки Урлезага, для которого эта работа стала дебютом в России. Постановщик сам адаптировал повесть русского классика под ёмкое и насыщенное действием либретто. За музыкальную основу взял отредактированную под хореографический замысел оперу Петра Чайковского.