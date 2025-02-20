Трамваи встали: воровайка «украла» электричество во Владивостоке — фото

Posted 20 февраля, 05:27
Published 20 февраля, 05:27
Modified 20 февраля, 05:32
Updated 20 февраля, 05:32
Крупногабаритный транспорт с домиком в кузове поставил «колом» трамвайное движение в дальневосточной столице, сообщают новые медиа. Грузовик с краном зацепился за провода и «завис» прямо на железнодорожных путях.
Горе-водитель спровоцировал не только остановку движения электрического транспорта, но и опасную ситуацию с энергоснабжением в городе.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как упавшее дерево оставило без коммунальной услуги множество жителей Приморского края. Население Партизанского округа осталось без воды.