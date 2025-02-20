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Posted 20 февраля, 05:27

Published 20 февраля, 05:27

Modified 20 февраля, 05:32

Updated 20 февраля, 05:32

Спецтехника зацепила электропровода и раскорячилась на жд путях в Приморье

Трамваи встали: воровайка «украла» электричество во Владивостоке — фото

20 февраля 2025, 05:27
Фото: 1MI.

Спецтехника зацепила электропровода и раскорячилась на жд путях в Приморье

Сюжет
ДТП
Проблемное ДТП случилось на Борисенко во Владивостоке. Грузовая машина «встряла» прямо на пути трамваев, зацепив провода.

Крупногабаритный транспорт с домиком в кузове поставил «колом» трамвайное движение в дальневосточной столице, сообщают новые медиа. Грузовик с краном зацепился за провода и «завис» прямо на железнодорожных путях.

Горе-водитель спровоцировал не только остановку движения электрического транспорта, но и опасную ситуацию с энергоснабжением в городе.

Фото: dpskontrol_125rus

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как упавшее дерево оставило без коммунальной услуги множество жителей Приморского края. Население Партизанского округа осталось без воды.

Упавшее дерево отрезало водоснабжение тысяч жителей Приморского края
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#Новости#Дальний Восток#Владивосток#Коммунальные услуги#Приморский край#Энергоснабжение#ДТП#Происшествия#Провода#Грузовик
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