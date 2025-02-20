Угрозы, о которых не принято говорить в Приморье: какие болезни убивают мужскую силу

Posted 20 февраля, 02:05
Published 20 февраля, 02:05
Modified 20 февраля, 02:07
Updated 20 февраля, 02:07
Нередко мужчины пренебрегают походами к врачам в профилактических целях. И это несмотря на то, что многие приморцы знают о тех заболеваниях, которые бьют по самому ценному — репродуктивному здоровью. Какие недуги чаще всего атакуют «ниже пояса» и как их своевременно распознать? — Об этом поведали в пресс-службе Детского здравоохранения региона.
Популярной «мишенью» для болезней является мочеполовая система:
«Лечением простаты, мочевыводящих путей, яичек занимается врач-уролог. К нему нужно записаться, если есть: боль в пояснице и проблемы при мочеиспускании, недержание, ложные позывы, рези, изменение цвета мочи; гнойные, кровянистые и другие патологические выделения; сужение крайней плоти (фимоз), нарушения эрекции; потеря веса; уплотнение яичек, увеличение мошонки, неприятные ощущения при эрекции», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какие симптомы могут сигнализировать об опасном синдроме.