Угрозы, о которых не принято говорить в Приморье: какие болезни убивают мужскую силу

Нередко мужчины пренебрегают походами к врачам в профилактических целях. И это несмотря на то, что многие приморцы знают о тех заболеваниях, которые бьют по самому ценному — репродуктивному здоровью. Какие недуги чаще всего атакуют «ниже пояса» и как их своевременно распознать? — Об этом поведали в пресс-службе Детского здравоохранения региона.