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Posted 20 февраля, 02:05

Published 20 февраля, 02:05

Modified 20 февраля, 02:07

Updated 20 февраля, 02:07

Безобидные симптомы могут уничтожить репродуктивное здоровье мужчины из Приморья

Угрозы, о которых не принято говорить в Приморье: какие болезни убивают мужскую силу

20 февраля 2025, 02:05
Фото: 1MI.

Безобидные симптомы могут уничтожить репродуктивное здоровье мужчины из Приморья

Сюжет
Медицина
Каждый житель Приморского края должен знать: пренебрежение здоровьем может обернуться серьёзными последствиями. В то время как многие пренебрегают профилактическими визитами к врачу, скрытые недуги могут незаметно разрушать репродуктивную систему.

Нередко мужчины пренебрегают походами к врачам в профилактических целях. И это несмотря на то, что многие приморцы знают о тех заболеваниях, которые бьют по самому ценному — репродуктивному здоровью. Какие недуги чаще всего атакуют «ниже пояса» и как их своевременно распознать? — Об этом поведали в пресс-службе Детского здравоохранения региона.

Популярной «мишенью» для болезней является мочеполовая система:

  • Мочекаменная болезнь и пиелонефрит. Беспокоят каждого четвертого мужчину 25-50 лет. Камни в почках и мочевом пузыре появляются из-за проблем с обменом веществ, неправильного питания, пагубных привычек и образа жизни.
  • Варикоцеле. От болезни яичек никто не застрахован. Патологии в важном органе провоцируются перегревом, переохлаждением и несоблюдением гигиены. Половина бесплодных мужчин страдают от этого заболевания. Но широкое распространение фиксируется среди подростков.
  • Простатит и аденома простаты. Простата расположена между прямой кишкой и мочевым пузырем, именно она отвечает за спермообразование. К сожалению, ее воспаление (простатит) и патологическое разрастание (аденома простаты) появляется у 50% мужчин после 40 лет.
«Лечением простаты, мочевыводящих путей, яичек занимается врач-уролог. К нему нужно записаться, если есть: боль в пояснице и проблемы при мочеиспускании, недержание, ложные позывы, рези, изменение цвета мочи; гнойные, кровянистые и другие патологические выделения; сужение крайней плоти (фимоз), нарушения эрекции; потеря веса; уплотнение яичек, увеличение мошонки, неприятные ощущения при эрекции», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какие симптомы могут сигнализировать об опасном синдроме.

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