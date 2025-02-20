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Posted 20 февраля, 05:59

Published 20 февраля, 05:59

Modified 20 февраля, 06:01

Updated 20 февраля, 06:01

Силовики нашли участников жестких публичных разборок в Приморском крае

Устроили беспредел около школы: подробности жесткой драки детей в Приморье

20 февраля 2025, 05:59
Фото: 1MI.

Силовики нашли участников жестких публичных разборок в Приморском крае

Сюжет
Полиция
Юные жители Находки устроили кулачные бои посреди улицы. Один загремел в больницу, а второго, судя по всему, ждет непростой разговор с родителями. Ведь именно их привлекли к ответственности за деяния сыночка.

В Находке два подростка отчаянно бились посреди улицы. Один из участников потасовки госпитализирован в больницу. Других начали разыскивать силовики.

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Правоохранители установили личности детей, который участвовали в публичных разборках, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Стражи порядка прибыли на место инцидента и установили, что недалеко от школы на улице Свердова между 15-летними мальчиками произошел конфликт, переросший в махание кулаками.

Родителя парня, который отделался без травм, привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.

«Проверочные мероприятия продолжаются. В настоящее время устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшего», — подчеркнули в пресс-службе полиции.

Приморцы тоже отреагировали на резонансную потасовку.

«Дети просто смотрели как один отморозок наносит травмы другому? Куда катится этот мир…»;
«Есть ощущение, что парень ничего не осознает. Взрослый лоб уже»;
«Надеюсь, пострадавший найдет в себе силы пережить этот эпизод достойно и не закроется в себе».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как подростки били своего же товарища по лицу, что не понравилось мимо проходящему мужчине во Владивостоке.

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