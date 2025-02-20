Устроили беспредел около школы: подробности жесткой драки детей в Приморье

Posted 20 февраля, 05:59
Published 20 февраля, 05:59
Modified 20 февраля, 06:01
Updated 20 февраля, 06:01
В Находке два подростка отчаянно бились посреди улицы. Один из участников потасовки госпитализирован в больницу. Других начали разыскивать силовики.
Правоохранители установили личности детей, который участвовали в публичных разборках, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Стражи порядка прибыли на место инцидента и установили, что недалеко от школы на улице Свердова между 15-летними мальчиками произошел конфликт, переросший в махание кулаками.
Родителя парня, который отделался без травм, привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.
«Проверочные мероприятия продолжаются. В настоящее время устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшего», — подчеркнули в пресс-службе полиции.
Приморцы тоже отреагировали на резонансную потасовку.
«Дети просто смотрели как один отморозок наносит травмы другому? Куда катится этот мир…»;
«Есть ощущение, что парень ничего не осознает. Взрослый лоб уже»;
«Надеюсь, пострадавший найдет в себе силы пережить этот эпизод достойно и не закроется в себе».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как подростки били своего же товарища по лицу, что не понравилось мимо проходящему мужчине во Владивостоке.