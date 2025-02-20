Устроили беспредел около школы: подробности жесткой драки детей в Приморье

Силовики нашли участников жестких публичных разборок в Приморском крае

Сюжет Полиция

Юные жители Находки устроили кулачные бои посреди улицы. Один загремел в больницу, а второго, судя по всему, ждет непростой разговор с родителями. Ведь именно их привлекли к ответственности за деяния сыночка.