«Видеть точки роста» — Дмитрий Демешин заслушал отчёт главы Ульчского района

Также Фёдор Иващук акцентировал внимание ещё на одной проблеме. В 2023–2034 годах были выделены средства на ремонт больницы в селе Богородское. В стационаре сделали ремонт, который обошёлся в 72 миллиона рублей. Однако изначально запланированная на эти цели сумма была больше, деньги были выделены не полностью, из-за чего из перечня работ пришлось исключить замену покрытия кровли и цокольного этажа.