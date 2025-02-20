«Видеть точки роста» — Дмитрий Демешин заслушал отчёт главы Ульчского района

Posted 20 февраля, 10:30
Published 20 февраля, 10:30
Modified 20 февраля, 13:33
Updated 20 февраля, 13:33
В своём отчёте глава Ульчского района Федор Иващук затронул все сферы — медицину, образование, экономику, поддержка ветеранов СВО и членов их семей, дорожную инфраструктуру и другие.
В 2024 году оборот организаций и предприятий по видам экономической деятельности составил 10,7 миллиарда рублей. Это на 10,4 процента больше, чем показатель прошлого года.
— Отмечена положительная динамика к 2023 году таких показателей, как добыча полезных ископаемых на 19,5 процента, рыболовство на 33,3 процента за счет хорошего хода лососевых, лесозаготовка в 2,5 раза, оборот общественного питания на 10 процентов за счет открытия кафе и столовой в селе Богородское, — рассказал глава района.
Дмитрий Демешин отметил хорошую работу муниципальной администрации, подчеркнув при этом, что есть резервы для роста.
— Вы на себя берете неплохие обязательства на текущий год по 78 объектам, включенным в «Атлас27». Рассчитываю, что потом вы предъявите измененное качество жизни, исходя из этих обязательств, — обратился губернатор к главе района.
Всего в Атлас проблемных объектов по Ульчскому району занесено 312 объектов, из них 21 проблемный вопрос уже решен в 2024 году.
— Пусть не все решается сразу, но просьбы жителей задают вектор дальнейшей работы, включаются в перспективные планы и программы, — подчеркнул Фёдор Иващук.
Глава муниципалитета обратился к губернатору с просьбой рассмотреть вопрос о строительстве модульного спорткомплекса. В районе активно развиваются каратэ, самбо, баскетбол и волейбол, проводятся соревнования и товарищеские встречи, команды выезжают на состязания за пределы района и показывают высокие результаты. Однако спортсменам не хватает спортивного зала для тренировок.
— Надеемся, Дмитрий Викторович, что ваше поручение о разработке краевой программы строительства на селе быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов позволит решить эту задачу и осуществить мечту ульчских спортсменов, — сказал Федор Иващук. — Прошу рассмотреть возможность включения нашего района в пилотные районы по реализации строительства модульных спорткомплексов.
Стоимость проекта с учетом проведения работ, приобретения оборудования и материалов, транспортных расходов предварительно оценивается в 120 миллионов рублей.
— По модульным спортзалам принимается полностью. Мы видим эту проблему отдаленных территорий. Дмитрий Сергеевич, на неделе прошу представить мне доклад по программе модульных спортзалов. Если мы сможем по лояльным ценам ставить такие залы, давайте сделаем их в каждом районе, — обратился Дмитрий Демешин к министру спорта края.
Также Фёдор Иващук акцентировал внимание ещё на одной проблеме. В 2023–2034 годах были выделены средства на ремонт больницы в селе Богородское. В стационаре сделали ремонт, который обошёлся в 72 миллиона рублей. Однако изначально запланированная на эти цели сумма была больше, деньги были выделены не полностью, из-за чего из перечня работ пришлось исключить замену покрытия кровли и цокольного этажа.
Дмитрий Демешин поручил главе муниципалитета и министру здравоохранения края к 1 апреля подготовить докладную, почему эти виды работы не были включены в основной контракт.
— На крышу мы дадим, прошу министерство финансов это учитывать, — заявил руководитель региона. — Вы, главы муниципальных образований, должны видеть точки роста на своих территориях. Если понимаете, что ситуация не решается, тогда ее надо побуждать к движению.
Отметим, что практику отчётов глав муниципалитетов на заседаниях правительства региона Дмитрий Демешин внедрил в прошлом году. Такой формат позволяет не только погрузиться в актуальную проблематику конкретной территории и выработать необходимые решения, но и на месте дать поручения профильным службам, которые будут участвовать в их реализации.