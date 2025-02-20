Все целы? Два пассажирских автобуса столкнулись во Владивостоке — фото

Posted 20 февраля, 08:37
Published 20 февраля, 08:37
Modified 20 февраля, 08:39
Updated 20 февраля, 08:39
Во Владивостоке произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов. Авария случилась на перекрестке улиц Спиридонова и Каплунова, что привлекло внимание местных жителей и СМИ.
По информации из новых медиа, водитель рейсового автобуса резко повернул налево, не убедившись в безопасности маневра. В этот момент водитель маршрутки попытался избежать столкновения и экстренно затормозил. Однако, несмотря на усилия водителя маршрутки, избежать столкновения не удалось.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют обстоятельства аварии. По предварительным данным, информация о пострадавших пока не поступала.
Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии, в которой пострадал «малыш» во Владивостоке.