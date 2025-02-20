Все целы? Два пассажирских автобуса столкнулись во Владивостоке — фото

По информации из новых медиа, водитель рейсового автобуса резко повернул налево, не убедившись в безопасности маневра. В этот момент водитель маршрутки попытался избежать столкновения и экстренно затормозил. Однако, несмотря на усилия водителя маршрутки, избежать столкновения не удалось.