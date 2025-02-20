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Posted 20 февраля, 08:37

Published 20 февраля, 08:37

Modified 20 февраля, 08:39

Updated 20 февраля, 08:39

Автобусная авария произошла во Владивостоке

Все целы? Два пассажирских автобуса столкнулись во Владивостоке — фото

20 февраля 2025, 08:37
Фото: 1MI.

Автобусная авария произошла во Владивостоке

Сюжет
ГИБДД
Авария с участием автобуса и маршрутки случилась на Каплунова во Владивостоке. В новых медиа причиной ДТП считают «слишком резкого» водителя.

Во Владивостоке произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов. Авария случилась на перекрестке улиц Спиридонова и Каплунова, что привлекло внимание местных жителей и СМИ.

По информации из новых медиа, водитель рейсового автобуса резко повернул налево, не убедившись в безопасности маневра. В этот момент водитель маршрутки попытался избежать столкновения и экстренно затормозил. Однако, несмотря на усилия водителя маршрутки, избежать столкновения не удалось.

Фото: chp_primkray

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют обстоятельства аварии. По предварительным данным, информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии, в которой пострадал «малыш» во Владивостоке.

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#Новости#Общество#ГИБДД#Владивосток#Приморский край#ДТП#Авария#Пострадавшие#Приморье#Происшествия#Маршрутка
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