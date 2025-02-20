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Posted 20 февраля, 07:01

Published 20 февраля, 07:01

Modified 20 февраля, 07:03

Updated 20 февраля, 07:03

После потасовки в баре подростка госпитализировали в Приморском крае

Высказал мнение и загремел в больницу: за что жестоко избили юношу в Приморье?

20 февраля 2025, 07:01
Фото: Изображение Midjourney.

После потасовки в баре подростка госпитализировали в Приморском крае

Сюжет
Полиция
Молодой человек попытался вразумить земляков в баре, но тщетно. Агрессивные посетители нанесли такие травмы парню, что его пришлось госпитализировать в больницу.

В уссурийском баре неизвестные избили подростка. О происшествии в полицию заявил отец 17-летнего юноши, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Силовики установили, что молодой человек сделал замечание посетителям развлекательного заведения. Словесная перепалка переросла в избиение парня. После инцидента злоумышленники покинули бар, а пострадавшего госпитализировали медики.

«В настоящее время устанавливаются личности и местонахождение участников инцидента», — отметили в полиции.

Также потерпевшему предстоит пройти судмедэкспертизу для определения степени вреда, который ему причинили.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что 15-летние подростки устроили кулачный бой в Находке.

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