Высказал мнение и загремел в больницу: за что жестоко избили юношу в Приморье?

Posted 20 февраля, 07:01
Published 20 февраля, 07:01
Modified 20 февраля, 07:03
Updated 20 февраля, 07:03
В уссурийском баре неизвестные избили подростка. О происшествии в полицию заявил отец 17-летнего юноши, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Силовики установили, что молодой человек сделал замечание посетителям развлекательного заведения. Словесная перепалка переросла в избиение парня. После инцидента злоумышленники покинули бар, а пострадавшего госпитализировали медики.
«В настоящее время устанавливаются личности и местонахождение участников инцидента», — отметили в полиции.
Также потерпевшему предстоит пройти судмедэкспертизу для определения степени вреда, который ему причинили.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что 15-летние подростки устроили кулачный бой в Находке.