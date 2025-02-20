Выяснились подробности аварии с пассажирским автобусом во Владивостоке

Posted 20 февраля, 09:10
Published 20 февраля, 09:10
Modified 20 февраля, 09:52
Updated 20 февраля, 09:52
Во Владивостоке произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух пассажирских автобусов. Авария случилась на перекрестке Спиридонова и Каплунова.
По информации новых медиа, водитель рейсового автобуса резко повернул налево, не удостоверившись в безопасности маневра. В это время водитель маршрутки попытался избежать столкновения и применил экстренное торможение. К сожалению, избежать аварии не удалось.
Специалисты администрации Владивостока сообщили редакции «Восток-Медиа», что в результате ДТП никто не пострадал.
Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии, в которой столкнулись два пассажирских автобуса.