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Posted 20 февраля, 09:10

Published 20 февраля, 09:10

Modified 20 февраля, 09:52

Updated 20 февраля, 09:52

Выяснились подробности аварии с пассажирским автобусом во Владивостоке

Выяснились подробности аварии с пассажирским автобусом во Владивостоке

20 февраля 2025, 09:10
Фото: 1MI.
Сюжет
ДТП
Вечером в четверг в сети сообщили об аварии с участием двух автобусов во Владивостоке. Выяснилось, как она произошла.

Во Владивостоке произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух пассажирских автобусов. Авария случилась на перекрестке Спиридонова и Каплунова.

По информации новых медиа, водитель рейсового автобуса резко повернул налево, не удостоверившись в безопасности маневра. В это время водитель маршрутки попытался избежать столкновения и применил экстренное торможение. К сожалению, избежать аварии не удалось.

Специалисты администрации Владивостока сообщили редакции «Восток-Медиа», что в результате ДТП никто не пострадал.

Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии, в которой столкнулись два пассажирских автобуса.

Все целы? Два пассажирских автобуса столкнулись во Владивостоке — фото
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