Выяснились подробности аварии с пассажирским автобусом во Владивостоке

Во Владивостоке произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух пассажирских автобусов. Авария случилась на перекрестке Спиридонова и Каплунова.

По информации новых медиа, водитель рейсового автобуса резко повернул налево, не удостоверившись в безопасности маневра. В это время водитель маршрутки попытался избежать столкновения и применил экстренное торможение. К сожалению, избежать аварии не удалось.