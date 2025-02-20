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Posted 19 февраля, 23:35

Published 19 февраля, 23:35

Modified 19 февраля, 23:42

Updated 19 февраля, 23:42

Лжебеременность обернулась уголовным делом в Приморском крае

За миллион «родила» дитя с картинки: моряка нагрела дама из Приморья

19 февраля 2025, 23:35
Фото: 1MI.

Лжебеременность обернулась уголовным делом в Приморском крае

Сюжет
Мошенничество
Обиженная жительница Приморья с разбитым сердцем решила залечить душевные раны деньгами. Месть бывшему зашла слишком далеко, вплоть до уголовного дела.

В Хороле девушка обиделась на экс-возлюбленного и решила отомстить ему изощренным способом. Дама решила обогатиться за счет моряка, который был в рейсе, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Подозреваемая заявила, что беременна, но ребенка, согласно материалам расследования, не было. Она даже ходила по селу с накладным животом для пущего эффекта, чтобы у родственников обманутого приморца не было сомнений.

Однако все зашло слишком далеко тогда, когда женщина начала отправлять фотографии ребенка, скачанные из интернета.

«Добросовестный „отец“ перевел на содержание несуществующего ребенка почти 1 млн рублей», — подчеркнули в ведомстве.

На сегодняшний день долгоиграющую аферу вскрыли. На несостоявшуюся мать возбудили уголовное дело за мошенничество в крупном размере.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как дочь с отцом провернули грязное дело, обокрав знакомую в Приморском крае.

«Семейный бизнес»: дочь с отцом обокрали знакомую ради инвестиций в Приморье
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