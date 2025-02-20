За миллион «родила» дитя с картинки: моряка нагрела дама из Приморья

Posted 19 февраля, 23:35
Published 19 февраля, 23:35
Modified 19 февраля, 23:42
Updated 19 февраля, 23:42
В Хороле девушка обиделась на экс-возлюбленного и решила отомстить ему изощренным способом. Дама решила обогатиться за счет моряка, который был в рейсе, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Подозреваемая заявила, что беременна, но ребенка, согласно материалам расследования, не было. Она даже ходила по селу с накладным животом для пущего эффекта, чтобы у родственников обманутого приморца не было сомнений.
Однако все зашло слишком далеко тогда, когда женщина начала отправлять фотографии ребенка, скачанные из интернета.
«Добросовестный „отец“ перевел на содержание несуществующего ребенка почти 1 млн рублей», — подчеркнули в ведомстве.
На сегодняшний день долгоиграющую аферу вскрыли. На несостоявшуюся мать возбудили уголовное дело за мошенничество в крупном размере.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как дочь с отцом провернули грязное дело, обокрав знакомую в Приморском крае.