vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 20 февраля, 03:26

Published 20 февраля, 03:26

Modified 20 февраля, 03:27

Updated 20 февраля, 03:27

Будет солнечно и морозно в Приморском крае

За окном опять снег и -30°С: когда жители Приморья увидят ясное небо и яркое солнышко

20 февраля 2025, 03:26
Фото: vostokmedia.com.

Будет солнечно и морозно в Приморском крае

Сюжет
Погода
Снежная погода и почти тридцатиградусные морозы не отпускают Приморский край. Когда солнце вернется в регион?

В регионе продолжает властвовать снегопад. Сегодня осадки прогнозируются в центральных районах. Морозные ночи не ослабевают и не планируют сдавать позиции в ближайшее время, сообщают в «Примгидромете».

В пятницу минимальный температуры по-прежнему будут опускаться почти до -27 °С. С максимальными значениями ситуация радужнее — столбики термометров поднимутся до нуля. Также завтра небо прояснится.

Во Владивостоке конец рабочей недели будет солнечным. Однако в городе станет прохладнее и днем, и ночью.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что февраль не на шутку разгулялся в Приморском крае.

Холодно, просто холодно: февраль в Приморском крае разошёлся не на шутку
Узнать подробнее
Читайте также:
Уходи, февраль, уводи ветра: Приморье в ожидании продолжительных морозов и снегопадаФевральская жара +4°С: продолжительный снегопад и морозы до -30°С ударят по ПриморьюПриродный феномен: циклон над Приморьем движется задом наперед
#Новости#Общество#Погода#Владивосток#Снегопад#Температура#Примгидромет#Приморский край#Февраль
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика