За окном опять снег и -30°С: когда жители Приморья увидят ясное небо и яркое солнышко

Posted 20 февраля, 03:26
Published 20 февраля, 03:26
Modified 20 февраля, 03:27
Updated 20 февраля, 03:27
В регионе продолжает властвовать снегопад. Сегодня осадки прогнозируются в центральных районах. Морозные ночи не ослабевают и не планируют сдавать позиции в ближайшее время, сообщают в «Примгидромете».
В пятницу минимальный температуры по-прежнему будут опускаться почти до -27 °С. С максимальными значениями ситуация радужнее — столбики термометров поднимутся до нуля. Также завтра небо прояснится.
Во Владивостоке конец рабочей недели будет солнечным. Однако в городе станет прохладнее и днем, и ночью.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что февраль не на шутку разгулялся в Приморском крае.