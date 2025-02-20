«Здравсити» вдвое увеличил число партнерских аптек для получения заказов

Ключевые факторы, почему потребители выбирают такой способ приобретения медикаментов, — цена и удобство. В смартфоне или за компьютером можно, не спеша, выбрать необходимые препараты для срочного или курсового лечения, почитать инструкцию, сравнить производителей и цены. К тому же дистанционные сервисы часто предлагают различные акции, предоставляют дополнительные скидки по программе лояльности или промокоды.