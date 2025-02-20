«Здравсити» вдвое увеличил число партнерских аптек для получения заказов

Posted 19 февраля, 22:30
Published 19 февраля, 22:30
Modified 19 февраля, 22:30
Updated 19 февраля, 22:30
Партнерами маркетплейса стали аптеки сетей «Аптека Миницен», «Новая Аптека» и др. Помимо региональных, «Здравсити» сотрудничает и с крупными федеральными сетями — например, «Планета здоровья». Всего в Дальневосточном федеральном округе насчитывается 864 аптеки, как фирменных, так и партнерских, где пользователи «Здравсити» могут забирать заказы, оформленные на сайте или в приложении.
Увеличение количества партнерских аптечных пунктов — следствие растущей популярности интернет-канала продажи лекарств. По данным проведенного в 2024 году агентством DataInsight всероссийского исследования, 57% респондентов уже приобретают аптечные товары дистанционно, а 90% заявили о готовности использовать онлайн-канал для покупок лекарств в будущем. При этом самовывоз из аптеки остается самым часто выбираемым способом доставки.
Жители Приморского края одни из первых в стране начали пользоваться онлайн-сервисами по покупке лекарств. На сегодня совокупная доля онлайн-продаж аптечных товаров в ДФО приближается к 30%, превышая даже показатели московского региона.
Ключевые факторы, почему потребители выбирают такой способ приобретения медикаментов, — цена и удобство. В смартфоне или за компьютером можно, не спеша, выбрать необходимые препараты для срочного или курсового лечения, почитать инструкцию, сравнить производителей и цены. К тому же дистанционные сервисы часто предлагают различные акции, предоставляют дополнительные скидки по программе лояльности или промокоды.
Так, на «Здравсити», помимо традиционных акционных предложений, есть возможность купить товары комплектами, сэкономив при этом до 40%, с истекающими сроками годности со скидками до 90%, что может быть выгодно, если средство для лечения нужно незамедлительно.
Кроме того, в рамках программы лояльности можно получать повышенный кешбэк 5% за любимый товар, который начисляется на бонусный счет в виде баллов. Ими в дальнейшем можно оплачивать до 70% от стоимости заказа.
ООО «Здравсити», ИНН 9715402032, ОГРН 1217700264561
Адрес места нахождения: 127282, г. Москва, ул. Чермянская, д. 2, стр. 1, этаж 8, помещ. 1, ком. 9