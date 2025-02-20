Журналисты «Восток-Медиа» узнали, как приморский бренд обманывал клиентов

«Восток-Медиа» связалось с одной из обманутых клиенток, которая поделилась своим опытом взаимодействия с «ТеплоБлок25». Она рассказала, что, когда заключала договор, ей пели невероятные дифирамбы! Говорили, что у бренда всё схвачено, что они — лидеры рынка, что через полгода она уже будет жарить шашлыки на своей лужайке. А потом началось… Задержки, отговорки, пустые обещания. Представители бренда лихо берут деньги, помогают оформлять ипотеку, а после кормят завтраками без какой-либо видимой работы. Звонки и сообщения не приносят результата.