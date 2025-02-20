Журналисты «Восток-Медиа» узнали, как приморский бренд обманывал клиентов

Posted 20 февраля, 05:13
Published 20 февраля, 05:13
Modified 20 февраля, 05:13
Updated 20 февраля, 05:13
Журналисты «Восток-Медиа» провели собственное расследование и выяснили, как компания, пользующаяся брендом «ТеплоБлок25», а фактически осуществляющая деятельность под данными двух юридических лиц, ООО «Современные строительные системы» и ООО «Теплоблок ДВ», грела руки, обещая «тепло» и комфорт.
Приморский край — земля сопок, туманов и, казалось бы, безграничных возможностей. Многие, устав от каменных джунглей Владивостока и других крупных городов, мечтают о тихой гавани, собственном доме с просторной верандой и ароматом свежескошенной травы. Именно на эту мечту и сыграл бренд «ТеплоБлок25», предложив жителям края коттеджные поселки «Эко-Лайф» и «Малина-Лайф». Реклама обещала райские домики из лучших материалов (каменные блоки с готовым утеплителем). И все это недорого.
«Строить дома из теплоблока выгоднее и по срокам и по стоимости», написано на сайте «ТеплоБлок25».
Правда посмотреть на материалы в действии уже нельзя — все видео с сайта удалены.
В общем, вместо идиллии с видом на закат в теплых домиках клиенты «ТеплоБлок25» получили кредитную кабалу, недостроенные коробки и полные отговорок телефонные звонки. Истории пострадавших похожи как две капли воды: доверившись красивым обещаниям, они оформили ипотеки, заложили квартиры, пустили в дело материнский капитал, а в итоге остались ни с чем. И если сначала это казалось досадным недоразумением, то вскоре выросло в настоящий скандал.
«Восток-Медиа» связалось с одной из обманутых клиенток, которая поделилась своим опытом взаимодействия с «ТеплоБлок25». Она рассказала, что, когда заключала договор, ей пели невероятные дифирамбы! Говорили, что у бренда всё схвачено, что они — лидеры рынка, что через полгода она уже будет жарить шашлыки на своей лужайке. А потом началось… Задержки, отговорки, пустые обещания. Представители бренда лихо берут деньги, помогают оформлять ипотеку, а после кормят завтраками без какой-либо видимой работы. Звонки и сообщения не приносят результата.
«При заключении договора с „прекрасным“ „Теплоблоком“ бренд очень лихо берет деньги, помогает оформлять ипотеку, а после кормит завтраками без каких-либо видимых работ. Постоянные сообщения и звонки этого бренда результата не приносят».
«Вот вам совет: перед тем как обращаться к „ТеплоБлок25“, почитайте про них подробнее в интернете, это сбережет ваши нервы и деньги» — сообщила пострадавшая.
По предварительным данным прокуратуры Приморья, уже установлено около 30 обманутых клиентов, и их число продолжает расти. На этой неделе еще 24 человека планируют обратиться в правоохранительные органы. Следствие пытается установить общую сумму ущерба, но уже сейчас понятно, что речь идет о десятках миллионов рублей.
Ситуация усугубляется тем, что, по информации из источников в прокуратуре, суд пока отклоняет ходатайства о заключении подозреваемых под стражу или под домашний арест. Один из предполагаемых мошенников, недолго думая, попытался избавиться от дорогостоящего имущества, провернув фиктивную сделку. Что ж, пока идут разбирательства, можно успеть «оптимизировать» активы.
Впрочем, правоохранительные органы тоже не сидят сложа руки. Прокуратуре удалось арестовать внушительный автопарк, принадлежащий подозреваемым, в числе которого значатся Mitsubishi Delica, Nissan Mistral, Nissan Patrol и даже роскошный Lexus LX600 2022 года выпуска, стоимостью от 18 до 20 миллионов рублей. Также арестованы три парковочных места, здание во Владивостоке, участок земли и три помещения в Москве. Видимо, скромность — не самая сильная черта этих строительных «благодетелей».
Расследование «Восток-Медиа» продолжается. Мы будем следить за развитием событий и информировать наших читателей о ходе расследования и судьбе обманутых клиентов.