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Posted 20 февраля, 06:20

Published 20 февраля, 06:20

Modified 20 февраля, 06:22

Updated 20 февраля, 06:22

Жюри разработки названий нового мороженого «УРСА»: нас ждет нелегкий выбор

Жюри разработки названий нового мороженого «УРСА»: нас ждет нелегкий выбор

20 февраля 2025, 06:20
Фото: 1MI.
Конкурс на разработку названий нового мороженого «УРСА» набирает обороты. В соцсетях Фабрики мороженого «УРСА» жители Дальнего Востока оставили уже более тысячи вариантов названий для вкуса, который появится в рамках заключенного соглашения о партнерстве с Центром «Амурский тигр».

Член экспертной комиссии, главный редактор ИА Primamedia Сергей Петрачков признался, что жюри предстоит нелегкий выбор.

«Конкурс добрый и, как мне кажется, выполняет две важные задачи. Во-первых, раскрывает творческий потенциал приморцев, которые, уверен, сделают прекрасную подборку названий для мороженого, так что выбор у жюри не обещает быть легким. Во-вторых, помогает защищать амурского тигра. Мы часто забываем, что в ответе за все живое на этой планете. Тигр — это редкий зверь. Более того, это наш зверь, наш близкий сосед, символ Приморья. Нам его и защищать. Наверно, приятно это делать за баночкой мороженого», — добавил Сергей Петрачков.

Фото: «УРСА»

«Тигриное мороженое» появится в рамках заключенного соглашения о партнерстве Фабрики мороженого «УРСА» и АНО Центр «Амурский тигр». С каждой проданной порции «УРСА» будет делать отчисления в фонд защиты Амурского тигра. Поскольку Амурский тигр является всеобщим достоянием жителей Дальнего Востока, Фабрика мороженого решила, что название для нового мороженого могут придумать сами жители, потребители мороженого «УРСА». А выбирать лучшие варианты будут члены экспертной комиссии.

Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо придумать необычное, креативное и смелое название, которое отразит не только черты характера Амурского тигра, но и подчеркнет уникальный вкус владивостокского мороженого. Отдельная номинация конкурса предусмотрена для тех, кто пришлет небольшие коллажи презентации графического оформления упаковки нового мороженого. К участию в конкурсе на лучшее название мороженого приглашаются все желающие. Прием заявок будет проходить с 7 по 27 февраля 2025 года. Из десяти отобранных названий лучшее определят онлайн-голосованием. Главные призы — современные планшеты.

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