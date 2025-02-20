Жюри разработки названий нового мороженого «УРСА»: нас ждет нелегкий выбор

Posted 20 февраля, 06:20
Published 20 февраля, 06:20
Modified 20 февраля, 06:22
Updated 20 февраля, 06:22
Член экспертной комиссии, главный редактор ИА Primamedia Сергей Петрачков признался, что жюри предстоит нелегкий выбор.
«Конкурс добрый и, как мне кажется, выполняет две важные задачи. Во-первых, раскрывает творческий потенциал приморцев, которые, уверен, сделают прекрасную подборку названий для мороженого, так что выбор у жюри не обещает быть легким. Во-вторых, помогает защищать амурского тигра. Мы часто забываем, что в ответе за все живое на этой планете. Тигр — это редкий зверь. Более того, это наш зверь, наш близкий сосед, символ Приморья. Нам его и защищать. Наверно, приятно это делать за баночкой мороженого», — добавил Сергей Петрачков.
«Тигриное мороженое» появится в рамках заключенного соглашения о партнерстве Фабрики мороженого «УРСА» и АНО Центр «Амурский тигр». С каждой проданной порции «УРСА» будет делать отчисления в фонд защиты Амурского тигра. Поскольку Амурский тигр является всеобщим достоянием жителей Дальнего Востока, Фабрика мороженого решила, что название для нового мороженого могут придумать сами жители, потребители мороженого «УРСА». А выбирать лучшие варианты будут члены экспертной комиссии.
Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо придумать необычное, креативное и смелое название, которое отразит не только черты характера Амурского тигра, но и подчеркнет уникальный вкус владивостокского мороженого. Отдельная номинация конкурса предусмотрена для тех, кто пришлет небольшие коллажи презентации графического оформления упаковки нового мороженого. К участию в конкурсе на лучшее название мороженого приглашаются все желающие. Прием заявок будет проходить с 7 по 27 февраля 2025 года. Из десяти отобранных названий лучшее определят онлайн-голосованием. Главные призы — современные планшеты.