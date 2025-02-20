Жюри разработки названий нового мороженого «УРСА»: нас ждет нелегкий выбор

«Конкурс добрый и, как мне кажется, выполняет две важные задачи. Во-первых, раскрывает творческий потенциал приморцев, которые, уверен, сделают прекрасную подборку названий для мороженого, так что выбор у жюри не обещает быть легким. Во-вторых, помогает защищать амурского тигра. Мы часто забываем, что в ответе за все живое на этой планете. Тигр — это редкий зверь. Более того, это наш зверь, наш близкий сосед, символ Приморья. Нам его и защищать. Наверно, приятно это делать за баночкой мороженого», — добавил Сергей Петрачков.