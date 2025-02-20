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Posted 20 февраля, 00:21

Published 20 февраля, 00:21

Modified 20 февраля, 00:23

Updated 20 февраля, 00:23

22-й авиационный истребительный полк в Приморском крае стал гвардейским

Звание «Гвардейский» присвоено 22-му авиационному истребительному полку в Приморье

20 февраля 2025, 00:21
Фото: @kwonvyacheslav.

22-й авиационный истребительный полк в Приморском крае стал гвардейским

Сюжет
Награда
Глава Артёмовского городского округа Вячеслав Квон поздравил летчиков 22-го авиационного истребительного полка с высокой наградой — указом президента РФ полку присвоено звание «Гвардейский».

На торжественной церемонии, посвященной вручению георгиевских знамённых лент, которая прошла во Дворце культуры угольщиков, Вячеслав Квон обратился к тем, кто сегодня защищает небо Родины в составе полка, и ветеранам подразделения.

— Более 100 лет вы с доблестью несете ответственность за обороноспособность нашей Родины. Полк богат именами, делами, традициями. Военнослужащие полка принимали участие в Великой Отечественной войне, были удостоены звания Героев Советского Союза, награждены орденами Красного Знамени. А сегодня бойцы части защищают интересы страны в зоне специальной военной операции, — отметил глава АГО, обращаясь ко всем собравшимся в ДК угольщиков.
Видео: @kwonvyacheslav.

Особый смысл имеет и тот факт, что вручение георгиевских лент прошло в преддверии Дня защитника Отечества и в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что бойцы батальона «Тигр» были удостоены высоких наград.

Глава Приморья вручил бойцам отряда «Тигр» высокие награды в Курской области — видео
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#Новости#Общество#Видео#Артём#Награда#Приморский край#Вячеслав Квон
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