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Posted 21 февраля, 10:13

Published 21 февраля, 10:13

Modified 21 февраля, 10:13

Updated 21 февраля, 10:13

-27°C: последние выходные зимы будут морозными в Приморье

-27°C: последние выходные зимы будут морозными в Приморье

21 февраля 2025, 10:13
Фото: 1MI.
Сюжет
Погода
Синоптики обещают жителям Приморья ясную погоду в среду, 22 февраля. Однако стоит готовиться к ощутимому ветру и минусовой температуре.

По данным Примгидромета, завтра в регионе сохранится влияние поля повышенного атмосферного давления. Осадков не ожидается. Ветер будет дуть с северо-запада, местами его порывы усилятся.

Температура воздуха ночью опустится до -12…-27°C. Днём столбики термометров покажут -1…-12°C.

Во Владивостоке прогнозируется небольшая облачность. Осадков не будет. Ветер северо-западный, от умеренного до сильного, временами — очень сильный. Ночью температура воздуха составит -12…-14°C, днём -6…-8°C.

В Уссурийске также ожидается небольшая облачность и отсутствие осадков. Ветер северо-западный умеренный. Ночью будет -16…-18°C, днём -3…-5°C.

В Находке синоптики обещают небольшую облачность без осадков. Ветер северный умеренный. Ночная температура -11…-13°C, дневная -3…-5°C.

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