-27°C: последние выходные зимы будут морозными в Приморье

Posted 21 февраля, 10:13
Published 21 февраля, 10:13
Modified 21 февраля, 10:13
Updated 21 февраля, 10:13
По данным Примгидромета, завтра в регионе сохранится влияние поля повышенного атмосферного давления. Осадков не ожидается. Ветер будет дуть с северо-запада, местами его порывы усилятся.
Температура воздуха ночью опустится до -12…-27°C. Днём столбики термометров покажут -1…-12°C.
Во Владивостоке прогнозируется небольшая облачность. Осадков не будет. Ветер северо-западный, от умеренного до сильного, временами — очень сильный. Ночью температура воздуха составит -12…-14°C, днём -6…-8°C.
В Уссурийске также ожидается небольшая облачность и отсутствие осадков. Ветер северо-западный умеренный. Ночью будет -16…-18°C, днём -3…-5°C.
В Находке синоптики обещают небольшую облачность без осадков. Ветер северный умеренный. Ночная температура -11…-13°C, дневная -3…-5°C.