Антон Волошко: депутаты ЗС ПК предложили пересмотреть новые тарифы на электроэнергию

Posted 21 февраля, 03:25
Published 21 февраля, 03:25
Modified 21 февраля, 03:27
Updated 21 февраля, 03:27
Во Владивостоке прошло — по инициативе Законодательного Собрания Приморского края — заседание, посвященное введению новых диапазонов потребления электроэнергии, в котором приняли участие председатель правительства Приморского края Вера Щербина и заместитель председателя правительства Владимир Малюшицкий, в чьём ведении находятся вопросы ЖКХ, газоснабжения и энергетики, тарифообразования. Также на совещании присутствовали представители ДЭК.
В Приморском крае — как и по всей стране — с начала года действуют новые тарифы на электроэнергию, в частности, изменились пороговые значения всех трех диапазонов потребления электроэнергии для населения. Практика первых месяцев работы новых тарифов показала: семьи, проживающие в частных домах, стали намного больше платить за электричество.
Депутатам ЗС ПК стали поступать массовые обращения от граждан: люди поражены тем, какие суммы появились в квитанциях «за свет» с введением новых тарифов. Подчас это десятки тысяч рублей.
Ситуацию обсудили на совещании, результатом обсуждения стало принятие решения обратиться в федеральные органы власти с предложением о пересмотре диапазонов потребления электроэнергии для населения. Губернатором Олегом Кожемяко и депутатами Законодательного Собрания Приморского края предложено предусмотреть применение коэффициента сезонности для регионов, в том числе Приморского края, в которых уровень газификации более 5%.
— Депутаты чутко реагируют на запросы избирателей, — отметил председатель Законодательного Собрания Антон Волошко. — Поэтому мы, находясь в плотном диалоге с правительством Приморского края, решили обратиться в федеральные органы власти с тем, чтобы были пересмотрены диапазоны потребления электроэнергии. Могу отметить, что есть понимание со стороны федеральных органов власти, и сложившаяся ситуация в Приморье и других регионах Дальнего Востока ими будет детально проанализирована. Депутаты Законодательного Собрания настаивают на том, чтобы были изменены подходы к данному вопросу, и был произведен перерасчет потребления жителями частных домов электроэнергии за январь и февраль.
Обращение, выработанное на совещании, уже направлено в Минэнерго РФ и ФАС России. Отметим, с подобными предложениями выступили не только в Приморье, но и в других регионах России и особенно — Дальнего Востока. Все эти документы станут основой для проекта постановления правительства страны. Суть постановления в том, что максимальные значения диапазонов можно будет увеличить на сезонный коэффициент не по уровню газификации региона, а исходя из отсутствия централизованного газоснабжения в отдельном жилом доме.
В Приморском крае для негазифицированных домов максимальное значение первого диапазона с 3900 кВт/ч возрастет до 7020 кВт/ч, а второго — с 6000 кВт/ч до 10800 кВт/ч. Проект также предусматривает перерасчет за начисленные платежи по электроэнергии.