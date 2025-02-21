Антон Волошко: депутаты ЗС ПК предложили пересмотреть новые тарифы на электроэнергию

Обращение, выработанное на совещании, уже направлено в Минэнерго РФ и ФАС России. Отметим, с подобными предложениями выступили не только в Приморье, но и в других регионах России и особенно — Дальнего Востока. Все эти документы станут основой для проекта постановления правительства страны. Суть постановления в том, что максимальные значения диапазонов можно будет увеличить на сезонный коэффициент не по уровню газификации региона, а исходя из отсутствия централизованного газоснабжения в отдельном жилом доме.