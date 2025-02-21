Антон Волошко: лимиты энергопотребления для приморцев могут увеличить вдвое

Posted 21 февраля, 06:00
Published 21 февраля, 06:00
Modified 21 февраля, 06:02
Updated 21 февраля, 06:02
С января 2025 года в России начала действовать новая система тарификации электроэнергии с тремя диапазонами потребления: льготным, экономически обоснованным и коммерческим. Это изменение особенно затронуло владельцев частных домов в Приморье, использующих электричество для отопления.
Губернатор, правительство региона и краевой парламент объединили усилия для решения проблемы.
В своем телеграм-канале Антон Волошко сообщил о конкретных результатах работы с Минэнерго РФ и ФАС России по пересмотру диапазонов потребления электроэнергии.
«Если наши предложения будут приняты, лимит первого диапазона вырастет с 3900 до 7020 кВт/ч, второго — с 6000 до 10800 кВт/ч», — рассказал глава Заксобрания.
По итогам специального заседания совета Законодательного Собрания с участием экспертов были выработаны ключевые предложения по корректировке тарифной политики. Среди них — введение сезонного коэффициента, который существенно увеличит допустимые нормы потребления для жителей края.
Особое внимание уделяется вопросу перерасчета платежей за первые месяцы 2025 года.
«Понимаю и разделяю беспокойство приморцев из-за роста платежей за электричество, особенно для владельцев частных домов. За последние дни к нам поступило множество обращений с жалобами на высокие счета», — отметил Волошко.
Законодательное Собрание и Правительство Приморского края также прорабатывают механизмы дополнительной поддержки социально значимых категорий граждан. При этом многодетные семьи уже сейчас защищены от изменений тарифов, а для участников СВО и их семей рассматриваются дополнительные меры поддержки.
Ранее корреспондент «Восток-Медиа» в беседе с Антоном Волошко узнал подробности решения сложившейся вокруг энерготарифов ситуации