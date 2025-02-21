Антон Волошко: лимиты энергопотребления для приморцев могут увеличить вдвое

С января 2025 года в России начала действовать новая система тарификации электроэнергии с тремя диапазонами потребления: льготным, экономически обоснованным и коммерческим. Это изменение особенно затронуло владельцев частных домов в Приморье, использующих электричество для отопления.

Губернатор, правительство региона и краевой парламент объединили усилия для решения проблемы.