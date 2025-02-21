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Posted 21 февраля, 06:00

Published 21 февраля, 06:00

Modified 21 февраля, 06:02

Updated 21 февраля, 06:02

Антон Волошко: лимиты энергопотребления для приморцев могут увеличить вдвое

Антон Волошко: лимиты энергопотребления для приморцев могут увеличить вдвое

21 февраля 2025, 06:00
Фото: 1MI.
Сюжет
Электричество
Председатель Законодательного Собрания Приморского края сообщил о прогрессе в решении вопроса с тарифами на электроэнергию. Федеральные ведомства готовы рассмотреть увеличение лимитов потребления для домов без газового отопления.

С января 2025 года в России начала действовать новая система тарификации электроэнергии с тремя диапазонами потребления: льготным, экономически обоснованным и коммерческим. Это изменение особенно затронуло владельцев частных домов в Приморье, использующих электричество для отопления.
Губернатор, правительство региона и краевой парламент объединили усилия для решения проблемы.

Губернатор Приморья добивается пересмотра тарифов на электроэнергию для жителей края
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В своем телеграм-канале Антон Волошко сообщил о конкретных результатах работы с Минэнерго РФ и ФАС России по пересмотру диапазонов потребления электроэнергии.

«Если наши предложения будут приняты, лимит первого диапазона вырастет с 3900 до 7020 кВт/ч, второго — с 6000 до 10800 кВт/ч», — рассказал глава Заксобрания.

По итогам специального заседания совета Законодательного Собрания с участием экспертов были выработаны ключевые предложения по корректировке тарифной политики. Среди них — введение сезонного коэффициента, который существенно увеличит допустимые нормы потребления для жителей края.

Особое внимание уделяется вопросу перерасчета платежей за первые месяцы 2025 года.

Фото: zspk.gov.ru
«Понимаю и разделяю беспокойство приморцев из-за роста платежей за электричество, особенно для владельцев частных домов. За последние дни к нам поступило множество обращений с жалобами на высокие счета», — отметил Волошко.

Законодательное Собрание и Правительство Приморского края также прорабатывают механизмы дополнительной поддержки социально значимых категорий граждан. При этом многодетные семьи уже сейчас защищены от изменений тарифов, а для участников СВО и их семей рассматриваются дополнительные меры поддержки.

Ранее корреспондент «Восток-Медиа» в беседе с Антоном Волошко узнал подробности решения сложившейся вокруг энерготарифов ситуации

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#Новости#Общество#Дальний Восток#Электричество#Многодетные семьи#Тарифы#Приморский край#Приморье#Платежи#Антон Волошко
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