Антон Волошко: «Приморье требует особого подхода к тарифам на электроэнергию»

Posted 21 февраля, 05:45
Published 21 февраля, 05:45
Modified 21 февраля, 05:47
Updated 21 февраля, 05:47
Антон Волошко, в беседе с корреспондентом «Восток-Медиа», рассказал о масштабной работе, проведённой депутатами и правительством региона для решения проблемы роста платежей за электроэнергию.
«Мы получили сотни обращений от жителей, которые столкнулись с резким увеличением сумм в квитанциях — в полтора-два раза. Люди справедливо недоумевают, почему тарифы изменились так внезапно», — отметил он.
Для анализа сложившейся ситуации было организовано специальное совещание с участием председателя правительства региона, курирующих энергетику вице-губернаторов, руководителя агентства по тарифам и представителей Дальневосточной энергетической компании.
«Федеральные изменения тарифной сетки обязательны для исполнения, но Приморье — регион с уникальными условиями. Мы настаиваем на пересмотре правил с учётом нашей специфики», — подчеркнул политик.
В обращении к федеральным властям главное внимание уделили необходимости особого подхода к частному жилому фонду.
«Десятки тысяч приморцев живут в домах, где электроэнергия — основной источник отопления. При этом многие районы с формальной газификацией свыше 5% фактически не имеют полного охвата», — объяснил Волошко.
Он добавил, что правительство края разработало «дорожную карту», которая предусматривает сезонные коэффициенты и оценку доступности газа для каждого дома.
Председатель Заксобрания выразил уверенность в продуктивности диалога с федеральным центром:
«Мы отправили документы в Москву и рассчитываем на понимание наших аргументов. При положительном решении жители получат перерасчет по квитанциям за январь 2025 года».
Отдельно Волошко отметил, что многодетные семьи и участники СВО получат дополнительную поддержку, а чат-бот для обратной связи продолжает работать.
«Наша общая задача — обеспечить справедливый баланс между федеральными нормами и реальными возможностями жителей Приморья. Энергетическая доступность — основа социальной стабильности и экономического развития региона», — резюмировал Антон Волошко.
Сейчас максимальные усилия для решения проблемы прикладывают как губернатор и правительство региона, так и краевой парламент.