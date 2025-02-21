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Posted 21 февраля, 05:45

Published 21 февраля, 05:45

Modified 21 февраля, 05:47

Updated 21 февраля, 05:47

Антон Волошко: «Приморье требует особого подхода к тарифам на электроэнергию»

Антон Волошко: «Приморье требует особого подхода к тарифам на электроэнергию»

21 февраля 2025, 05:45
Фото: 1MI.
Сюжет
Газификация
Председатель Законодательного Собрания Приморского края Антон Волошко прокомментировал ситуацию с повышением платы за электроэнергию в частном секторе. Законодательное собрание края совместно с правительством направило предложения в федеральные органы власти.

Антон Волошко, в беседе с корреспондентом «Восток-Медиа», рассказал о масштабной работе, проведённой депутатами и правительством региона для решения проблемы роста платежей за электроэнергию.

«Мы получили сотни обращений от жителей, которые столкнулись с резким увеличением сумм в квитанциях — в полтора-два раза. Люди справедливо недоумевают, почему тарифы изменились так внезапно», — отметил он.
Фото: zspk.gov.ru

Для анализа сложившейся ситуации было организовано специальное совещание с участием председателя правительства региона, курирующих энергетику вице-губернаторов, руководителя агентства по тарифам и представителей Дальневосточной энергетической компании.

«Федеральные изменения тарифной сетки обязательны для исполнения, но Приморье — регион с уникальными условиями. Мы настаиваем на пересмотре правил с учётом нашей специфики», — подчеркнул политик.

В обращении к федеральным властям главное внимание уделили необходимости особого подхода к частному жилому фонду.

«Десятки тысяч приморцев живут в домах, где электроэнергия — основной источник отопления. При этом многие районы с формальной газификацией свыше 5% фактически не имеют полного охвата», — объяснил Волошко.

Он добавил, что правительство края разработало «дорожную карту», которая предусматривает сезонные коэффициенты и оценку доступности газа для каждого дома.

Председатель Заксобрания выразил уверенность в продуктивности диалога с федеральным центром:

«Мы отправили документы в Москву и рассчитываем на понимание наших аргументов. При положительном решении жители получат перерасчет по квитанциям за январь 2025 года».

Отдельно Волошко отметил, что многодетные семьи и участники СВО получат дополнительную поддержку, а чат-бот для обратной связи продолжает работать.

«Наша общая задача — обеспечить справедливый баланс между федеральными нормами и реальными возможностями жителей Приморья. Энергетическая доступность — основа социальной стабильности и экономического развития региона», — резюмировал Антон Волошко.

Сейчас максимальные усилия для решения проблемы прикладывают как губернатор и правительство региона, так и краевой парламент.

Губернатор Приморья добивается пересмотра тарифов на электроэнергию для жителей края
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#Новости#Общество#Дальний Восток#Газификация#Электроэнергия#Многодетные семьи#Тарифы#Приморский край#Приморье#Дорожная карта#Жители#Антон Волошко
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