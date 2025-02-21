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Posted 20 февраля, 23:16

Published 20 февраля, 23:16

Modified 20 февраля, 23:18

Updated 20 февраля, 23:18

Морозная ветреная погода ожидается в Приморском крае в конце рабочей недели

Без потепления: морозы и ветра царят в Приморском крае

20 февраля 2025, 23:16
Фото: vostokmedia.com.

Морозная ветреная погода ожидается в Приморском крае в конце рабочей недели

Сюжет
Погода
Ясное зимнее небо и традиционно сильный ветер — такой погодой завершается рабочая неделя в Приморском крае.

По сообщениям Примгидромета, сегодня над Приморьем — как и почти всю неделю — царит антициклон. Поэтому — преимущественно без осадков, очень ветрено (традиционно ветер северо-западный, местами сильный) и в целом довольно-таки морозно, днём — до -12°C.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха днём до -8°C. Свежо и морозно, и владивостокцы поеживаются, добираясь на работу.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как пройдет в этом году Масленица в Приморье.

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#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
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