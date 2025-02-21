Без потепления: морозы и ветра царят в Приморском крае

Posted 20 февраля, 23:16
Published 20 февраля, 23:16
Modified 20 февраля, 23:18
Updated 20 февраля, 23:18
По сообщениям Примгидромета, сегодня над Приморьем — как и почти всю неделю — царит антициклон. Поэтому — преимущественно без осадков, очень ветрено (традиционно ветер северо-западный, местами сильный) и в целом довольно-таки морозно, днём — до -12°C.
Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха днём до -8°C. Свежо и морозно, и владивостокцы поеживаются, добираясь на работу.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как пройдет в этом году Масленица в Приморье.