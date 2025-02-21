Без потепления: морозы и ветра царят в Приморском крае

По сообщениям Примгидромета, сегодня над Приморьем — как и почти всю неделю — царит антициклон. Поэтому — преимущественно без осадков, очень ветрено (традиционно ветер северо-западный, местами сильный) и в целом довольно-таки морозно, днём — до -12°C.