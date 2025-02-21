Делиниаторы установят на проблемном месте в районе Второй Речки во Владивостоке

Здесь установка делиниаторов необходима, чтобы отделить поток автомобилей, которые направляются на улицу Русскую, от тех, которые выезжают на мост. В частности, те, кто привык перестраиваться в две крайние левые полосы «в последний момент», так сделать не смогут. Желающим выехать на мост придётся занимать соответствующие полосы заблаговременно.