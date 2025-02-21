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Posted 21 февраля, 03:15

Published 21 февраля, 03:15

Modified 21 февраля, 03:17

Updated 21 февраля, 03:17

Во Владивостоке совершенствуют схему дорожного движения

Делиниаторы установят на проблемном месте в районе Второй Речки во Владивостоке

21 февраля 2025, 03:15

Во Владивостоке совершенствуют схему дорожного движения

Сюжет
Дорожное движение
Делиниаторами будет оборудован ещё один проблемный участок движения во Владивостоке — на этот раз в районе Второй Речки.

В пресс-службе администрации Владивостока сообщили: специальными средствами будет оборудован участок дороги в районе проспекта 100-летия Владивостока, 125.

Фото: @adm_vl

Здесь установка делиниаторов необходима, чтобы отделить поток автомобилей, которые направляются на улицу Русскую, от тех, которые выезжают на мост. В частности, те, кто привык перестраиваться в две крайние левые полосы «в последний момент», так сделать не смогут. Желающим выехать на мост придётся занимать соответствующие полосы заблаговременно.

— Установка делиниаторов на этом участке снизит аварийность и исключит возможность нарушения требования разметки, — отметили в пресс-службе администрации Владивостока.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как изменят делиниаторы схему движения в центре столицы ДФО.

Между второй и третьей полосами: как изменится схема движения в центре Владивостока
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#Новости#Владивосток#Дорожное движение#Приморский край#Делиниаторы
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