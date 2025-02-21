Делиниаторы установят на проблемном месте в районе Второй Речки во Владивостоке

Posted 21 февраля, 03:15
Published 21 февраля, 03:15
Modified 21 февраля, 03:17
Updated 21 февраля, 03:17
В пресс-службе администрации Владивостока сообщили: специальными средствами будет оборудован участок дороги в районе проспекта 100-летия Владивостока, 125.
Здесь установка делиниаторов необходима, чтобы отделить поток автомобилей, которые направляются на улицу Русскую, от тех, которые выезжают на мост. В частности, те, кто привык перестраиваться в две крайние левые полосы «в последний момент», так сделать не смогут. Желающим выехать на мост придётся занимать соответствующие полосы заблаговременно.
— Установка делиниаторов на этом участке снизит аварийность и исключит возможность нарушения требования разметки, — отметили в пресс-службе администрации Владивостока.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как изменят делиниаторы схему движения в центре столицы ДФО.