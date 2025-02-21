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Posted 21 февраля, 06:59

Published 21 февраля, 06:59

Modified 21 февраля, 07:01

Updated 21 февраля, 07:01

Дмитрий Демешин обсудил с главой Росавтодора развитие дорожной инфраструктуры края

Дмитрий Демешин обсудил с главой Росавтодора развитие дорожной инфраструктуры края

21 февраля 2025, 06:59
Фото: Правительство Хабаровского края.
Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин провел рабочую встречу с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым. Стороны обсудили ключевые проекты развития дорожной сети Хабаровского края.

Дмитрий Демешин поблагодарил Романа Новикова за внимание к региону и помощь в решении проблем дорожной инфраструктуры.

— Хабаровский край — это стратегически важный регион России, и вопрос транспортной доступности, качества дорог — это ключевой вопрос, который задает население власти. Наш Президент поставил задачу по развитию Дальнего Востока, и мы искренне благодарны, что Росавтодор, с руководителем которого я сегодня встретился, активно способствует решению государственных задач, — прокомментировал губернатор.

Руководитель Росавтодора в свою очередь сообщил, что на следующий год запланирована реконструкция участка федеральной трассы от села Тополево до села Князе-Волконское, в результате которой дорога станет четырехполосной. Кроме того, Росавтодор продолжит финансирование работ на автодороге Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре — Лидога — Ванино.

Дмитрий Демешин и Роман Новиков также обсудили продолжение реконструкции трассы Комсомольск-на-Амуре — Чегдомын, реализацию 4 этапа «Обхода Хабаровска» с присоединением к трассе «Уссури» и возведение дороги к пункту пропуска на острове Большой Уссурийский.

Итогом встречи стало подписание дополнительного соглашения к меморандуму о развитии автодорог в Хабаровском крае.

В 2025 году по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Хабаровском крае запланировано обновить 127,4 км региональной дорожной сети в Амурском, Ванинском, Комсомольском, Ульчском, Хабаровском и имени Лазо районах.

Отметим, что Дмитрий Демешин активно использует любые возможности привлечь дополнительные ресурсы в Хабаровский край. Каждая встреча врио губернатора с федеральными чиновниками, руководителями госкорпораций и представителями крупного бизнеса приносит результаты в виде конкретных решений и договорённостей, направленных на развитие региона.

#Хабаровский край
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