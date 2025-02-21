Дмитрий Демешин обсудил с главой Росавтодора развитие дорожной инфраструктуры края

Posted 21 февраля, 06:59
Published 21 февраля, 06:59
Modified 21 февраля, 07:01
Updated 21 февраля, 07:01
Дмитрий Демешин поблагодарил Романа Новикова за внимание к региону и помощь в решении проблем дорожной инфраструктуры.
— Хабаровский край — это стратегически важный регион России, и вопрос транспортной доступности, качества дорог — это ключевой вопрос, который задает население власти. Наш Президент поставил задачу по развитию Дальнего Востока, и мы искренне благодарны, что Росавтодор, с руководителем которого я сегодня встретился, активно способствует решению государственных задач, — прокомментировал губернатор.
Руководитель Росавтодора в свою очередь сообщил, что на следующий год запланирована реконструкция участка федеральной трассы от села Тополево до села Князе-Волконское, в результате которой дорога станет четырехполосной. Кроме того, Росавтодор продолжит финансирование работ на автодороге Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре — Лидога — Ванино.
Дмитрий Демешин и Роман Новиков также обсудили продолжение реконструкции трассы Комсомольск-на-Амуре — Чегдомын, реализацию 4 этапа «Обхода Хабаровска» с присоединением к трассе «Уссури» и возведение дороги к пункту пропуска на острове Большой Уссурийский.
Итогом встречи стало подписание дополнительного соглашения к меморандуму о развитии автодорог в Хабаровском крае.
В 2025 году по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Хабаровском крае запланировано обновить 127,4 км региональной дорожной сети в Амурском, Ванинском, Комсомольском, Ульчском, Хабаровском и имени Лазо районах.
Отметим, что Дмитрий Демешин активно использует любые возможности привлечь дополнительные ресурсы в Хабаровский край. Каждая встреча врио губернатора с федеральными чиновниками, руководителями госкорпораций и представителями крупного бизнеса приносит результаты в виде конкретных решений и договорённостей, направленных на развитие региона.