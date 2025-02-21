Дмитрий Демешин обсудил с главой Росавтодора развитие дорожной инфраструктуры края

Руководитель Росавтодора в свою очередь сообщил, что на следующий год запланирована реконструкция участка федеральной трассы от села Тополево до села Князе-Волконское, в результате которой дорога станет четырехполосной. Кроме того, Росавтодор продолжит финансирование работ на автодороге Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре — Лидога — Ванино.