Два миллиона получат жители Приморского края, заключившие контракт на участие в СВО

В Приморском крае увеличен размер выплаты заключившим контракт на участие в СВО

Сюжет СВО

В Приморском крае — по решению губернатора Олега Кожемяко — увеличен с 20 февраля размер выплаты всем, кто заключит контракт на участие в СВО. Теперь он составляет два миллиона рублей.

В пресс-службе правительства Приморского края рассказали: теперь размер выплаты в два миллиона рублей будет складываться из региональной части — 1,6 миллиона — и федеральной — 400 тысяч рублей. — Получателями выплаты станут те, кто заключил контракт военнослужащего и назначен на воинские должности в воинские части, принимающие участие в специальной военной операции или выполняющие задачи по отражению вооруженного вторжения, а также в ходе вооруженной провокации, — отметили в пресс-службе. Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что глава Приморья навестил наших морпехов в Курской области. Противник боится их панически: губернатор Приморья навестил морпехов-земляков — видео Узнать подробнее