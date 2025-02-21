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Posted 21 февраля, 04:36

Published 21 февраля, 04:36

Modified 21 февраля, 04:38

Updated 21 февраля, 04:38

В Приморском крае увеличен размер выплаты заключившим контракт на участие в СВО

Два миллиона получат жители Приморского края, заключившие контракт на участие в СВО

21 февраля 2025, 04:36
Фото: Иван Дякин. primorsky.ru.

В Приморском крае увеличен размер выплаты заключившим контракт на участие в СВО

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СВО
В Приморском крае — по решению губернатора Олега Кожемяко — увеличен с 20 февраля размер выплаты всем, кто заключит контракт на участие в СВО. Теперь он составляет два миллиона рублей.

В пресс-службе правительства Приморского края рассказали: теперь размер выплаты в два миллиона рублей будет складываться из региональной части — 1,6 миллиона — и федеральной — 400 тысяч рублей.

— Получателями выплаты станут те, кто заключил контракт военнослужащего и назначен на воинские должности в воинские части, принимающие участие в специальной военной операции или выполняющие задачи по отражению вооруженного вторжения, а также в ходе вооруженной провокации, — отметили в пресс-службе.

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#Новости#Общество#Владивосток#Добровольцы#СВО#Приморский край
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