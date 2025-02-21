Два миллиона получат жители Приморского края, заключившие контракт на участие в СВО

Posted 21 февраля, 04:36
Published 21 февраля, 04:36
Modified 21 февраля, 04:38
Updated 21 февраля, 04:38
В пресс-службе правительства Приморского края рассказали: теперь размер выплаты в два миллиона рублей будет складываться из региональной части — 1,6 миллиона — и федеральной — 400 тысяч рублей.
— Получателями выплаты станут те, кто заключил контракт военнослужащего и назначен на воинские должности в воинские части, принимающие участие в специальной военной операции или выполняющие задачи по отражению вооруженного вторжения, а также в ходе вооруженной провокации, — отметили в пресс-службе.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что глава Приморья навестил наших морпехов в Курской области.