Форум будущих технологий показал пример сотрудничества бизнеса, науки и государства

Posted 21 февраля, 15:43
Published 21 февраля, 15:43
Modified 21 февраля, 15:43
Updated 21 февраля, 15:43
В экспозиции форума представлены разработки высокотехнологичных компаний и стартапов со всех уголков страны. Достижения демонстрируются на стендах ведущих корпораций, занимающихся развитием науки и технологий. Информационным партнером мероприятия стал медиахолдинг 1MI, пишет newsnn.ru.
Во время своего выступления вице-премьер акцентировал внимание на важности сотрудничества между учеными, бизнесменами и государственными структурами для достижения технологического лидерства России, как это определено национальной целью, поставленной президентом Владимиром Путиным. Чернышенко также отметил, что выставка является ярким примером такого взаимодействия. Участники форума представили десятки отечественных инноваций, которые внедряются в промышленность и обладают значительным потенциалом для экспорта.
На форуме Минпромторг России представил национальный проект «Новые материалы и химия». На стенде, организованном министерством, можно ознакомиться с разработками и образцами, которые касаются четырех основных направлений проекта: химии, биотехнологий, композитных материалов и редкоземельных элементов.
Среди представленных экспонатов: абсорбирующая углеродная повязка для лечения открытых ран и ожогов; синтетические протезы для сосудов, которые помогают заменять сильно пораженные участки при таких заболеваниях, как атеросклероз, аневризма и тромбозы; полимерные материалы для создания костнозамещающих продуктов, сходные по характеристикам с человеческой костной тканью; образцы сырьевой биомассы, получаемые из лекарственных растений без ущерба для экологии; инновационные удобрения и композитные материалы на основе углеволокна и термопластиков для авиации, беспилотников и автомобилестроения. Также продемонстрированы изделия из редких и редкоземельных металлов, применяемых в высокотехнологичной продукции, и другие интересные разработки.
Чернышенко подчеркнул, что обеспечение суверенитета России в том числе в сфере добычи полезных ископаемых для отечественной промышленности является исключительно важной задачей.
НИЦ «Курчатовский институт» наряду с другими инновациями представил различные авиационные компоненты, созданные с использованием аддитивных технологий, а также полимеры для медицинских нужд, жаропрочные материалы, предназначенные для двигателестроения, специализированные стали с повышенной холодостойкостью и защитные покрытия для арктической эксплуатации.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов отметил важность мероприятий, подобных Форуму будущих технологий, в условиях быстро меняющегося глобального рынка и научно-технического прогресса. Он отметил, что такие площадки способствуют обмену знаниями, опытом и инновациями. По его словам, Москва активно поддерживает исследования и разработки в области новых материалов.