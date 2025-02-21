Форум будущих технологий показал пример сотрудничества бизнеса, науки и государства

Среди представленных экспонатов: абсорбирующая углеродная повязка для лечения открытых ран и ожогов; синтетические протезы для сосудов, которые помогают заменять сильно пораженные участки при таких заболеваниях, как атеросклероз, аневризма и тромбозы; полимерные материалы для создания костнозамещающих продуктов, сходные по характеристикам с человеческой костной тканью; образцы сырьевой биомассы, получаемые из лекарственных растений без ущерба для экологии; инновационные удобрения и композитные материалы на основе углеволокна и термопластиков для авиации, беспилотников и автомобилестроения. Также продемонстрированы изделия из редких и редкоземельных металлов, применяемых в высокотехнологичной продукции, и другие интересные разработки.