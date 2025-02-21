Губернатор Приморья добивается пересмотра тарифов на электроэнергию для жителей края

Posted 21 февраля, 04:07
Published 21 февраля, 04:07
Modified 21 февраля, 04:09
Updated 21 февраля, 04:09
Новая система тарификации, действующая с января 2025 года, разделила потребление электроэнергии на три условных диапазона: льготный, экономически обоснованный и коммерческий. Это изменение особенно затронуло владельцев частных домов, использующих электричество для отопления.
Правительство Приморского края совместно с краевыми депутатами разработало комплекс предложений для защиты интересов жителей региона. Ключевым пунктом инициативы стало внедрение сезонного коэффициента для территорий, где не все дома подключены к централизованному газоснабжению, несмотря на общий уровень газификации более 5%.
В обращении губернатора к федеральным властям подчеркивается необходимость учета региональных особенностей при расчете тарифов. Особое внимание уделяется важности индивидуального подхода к потребителям при оценке доступности газификации, вместо использования общерегиональных показателей.
Федеральные органы власти уже приступили к рассмотрению инициативы приморских властей. Предполагается, что в результате будут внесены изменения, позволяющие рассчитывать максимальные значения диапазонов потребления с учетом сезонности и реальной доступности газоснабжения для конкретных домохозяйств.
В своем обращении Олег Кожемяко также поднял вопрос о необходимости перерасчета платежей за январь 2025 года. Параллельно в крае ведется работа над расширением мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, включая участников СВО и их семьи, а многодетные семьи уже освобождены от ограничений по диапазонам потребления.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что депутаты Заксобрания предложили пересмотреть новые тарифы на электроэнергию.