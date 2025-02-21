Губернатор Приморья добивается пересмотра тарифов на электроэнергию для жителей края

В своем обращении Олег Кожемяко также поднял вопрос о необходимости перерасчета платежей за январь 2025 года. Параллельно в крае ведется работа над расширением мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, включая участников СВО и их семьи, а многодетные семьи уже освобождены от ограничений по диапазонам потребления.