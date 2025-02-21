vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 21 февраля, 04:07

Published 21 февраля, 04:07

Modified 21 февраля, 04:09

Updated 21 февраля, 04:09

Губернатор Приморья добивается пересмотра тарифов на электроэнергию для жителей края

Губернатор Приморья добивается пересмотра тарифов на электроэнергию для жителей края

21 февраля 2025, 04:07
Фото: 1MI.
Сюжет
Электроэнергия
В связи с введением в 2025 году новой системы тарификации электроэнергии многие жители Приморья столкнулись с повышением платежей. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко направил в федеральные ведомства предложения по корректировке тарифной политики.

Новая система тарификации, действующая с января 2025 года, разделила потребление электроэнергии на три условных диапазона: льготный, экономически обоснованный и коммерческий. Это изменение особенно затронуло владельцев частных домов, использующих электричество для отопления.

Правительство Приморского края совместно с краевыми депутатами разработало комплекс предложений для защиты интересов жителей региона. Ключевым пунктом инициативы стало внедрение сезонного коэффициента для территорий, где не все дома подключены к централизованному газоснабжению, несмотря на общий уровень газификации более 5%.

В обращении губернатора к федеральным властям подчеркивается необходимость учета региональных особенностей при расчете тарифов. Особое внимание уделяется важности индивидуального подхода к потребителям при оценке доступности газификации, вместо использования общерегиональных показателей.

Федеральные органы власти уже приступили к рассмотрению инициативы приморских властей. Предполагается, что в результате будут внесены изменения, позволяющие рассчитывать максимальные значения диапазонов потребления с учетом сезонности и реальной доступности газоснабжения для конкретных домохозяйств.

В своем обращении Олег Кожемяко также поднял вопрос о необходимости перерасчета платежей за январь 2025 года. Параллельно в крае ведется работа над расширением мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, включая участников СВО и их семьи, а многодетные семьи уже освобождены от ограничений по диапазонам потребления.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что депутаты Заксобрания предложили пересмотреть новые тарифы на электроэнергию.

Антон Волошко: депутаты ЗС ПК предложили пересмотреть новые тарифы на электроэнергию
Узнать подробнее
Читайте также:
Это совершенно другой уровень: Кожемяко высоко оценил Спасский педагогический колледж«Прогрессивное жильё»: два новых дома для авиастроителей появятся в Арсеньеве
#Новости#Общество#Электроэнергия#Многодетные семьи#Олег Кожемяко#Тарифы#Газоснабжение#Приморский край#Социальная поддержка#Губернатор#Приморье#Платежи
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика