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Posted 21 февраля, 01:47

Published 21 февраля, 01:47

Modified 21 февраля, 01:49

Updated 21 февраля, 01:49

Собака спасла своего друга от дикого хищника в Приморском крае

Храброе сердце и верный друг: два товарища дали отпор тигру в Приморье — видео

21 февраля 2025, 01:47
Фото: novosti_25r.

Собака спасла своего друга от дикого хищника в Приморском крае

Сюжет
Собака
Удивительная ситуация развернулась в одном из муниципалитетов Приморского края. Огромный дикий кот почти начал трапезничать псом, но вдруг его ужин прервал еще один дворовый защитник.

В Хасанском районе в поселке Рязановка произошел уникальный случай. Амурский тигр напал на собаку, но пушистый товарищ отбивался от лап хищнике не один. Второй пес тотчас прибежал на подмогу. Отважный «хвостик» прогнал хозяина тайги и спас своего друга.

Подписчики соцсетей прониклись кадрами, которые были запечатлены камерой видеонаблюдения.

«Вот она, настоящая дружба. Приходится отбиваться бок о бок, не ожидая защиты от людей»;
«Надеюсь, полосатый своих друганов не приведет».
Видео: novosti_25r.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как краснокнижный кот захаживал на базу отдыха, чтобы полакомиться брошенными собаками в Приморском крае.

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