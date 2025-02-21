Храброе сердце и верный друг: два товарища дали отпор тигру в Приморье — видео

Posted 21 февраля, 01:47
Published 21 февраля, 01:47
Modified 21 февраля, 01:49
Updated 21 февраля, 01:49
В Хасанском районе в поселке Рязановка произошел уникальный случай. Амурский тигр напал на собаку, но пушистый товарищ отбивался от лап хищнике не один. Второй пес тотчас прибежал на подмогу. Отважный «хвостик» прогнал хозяина тайги и спас своего друга.
Подписчики соцсетей прониклись кадрами, которые были запечатлены камерой видеонаблюдения.
«Вот она, настоящая дружба. Приходится отбиваться бок о бок, не ожидая защиты от людей»;
«Надеюсь, полосатый своих друганов не приведет».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как краснокнижный кот захаживал на базу отдыха, чтобы полакомиться брошенными собаками в Приморском крае.