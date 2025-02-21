Храброе сердце и верный друг: два товарища дали отпор тигру в Приморье — видео

В Хасанском районе в поселке Рязановка произошел уникальный случай. Амурский тигр напал на собаку, но пушистый товарищ отбивался от лап хищнике не один. Второй пес тотчас прибежал на подмогу. Отважный «хвостик» прогнал хозяина тайги и спас своего друга.