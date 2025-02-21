Инвестиционные паспорта районов Хабаровского края доступны на специальном сайте

Posted 21 февраля, 02:58
Published 21 февраля, 02:58
Modified 21 февраля, 05:01
Updated 21 февраля, 05:01
В таком паспорте собрана информация об экономике района, социальной и инвестиционной политике, природно-климатических условиях, ресурсном обеспечении и другое. Изучив подобный паспорт, инвестору будет проще принять решение о том, в какую сферу и какой территории можно вкладывать средства.
— Инвестпаспорта составлены по рекомендациям муниципального инвестиционного стандарта (МИС). В настоящее время все 19 паспортов размещены на инвестиционном портале в разделе «О регионе». Благодаря обновленному интерфейсу инвестиционного портала потенциальный инвестор сможет легко ознакомиться с информацией о муниципальном образовании, в том числе скачать инвестиционный паспорт в удобном формате презентации, — пояснили в АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края» (АНО «АПИРИ ХК»).
Из паспорта инвестор сразу может оценить основные преимущества той или иной территории, к примеру, обеспеченность природными и трудовыми ресурсами, развитость инфраструктуры, потенциал внутреннего спроса, а также ознакомиться с инвестиционными проектами и площадками.
Так, в Амурском муниципальном районе, который является территорией традиционно привлекательной для развития промышленного производства и предпринимательства, деревообработки, металлургии, сейчас предлагается построить рыночный комплекс в поселке Эльбан. Для этого инвестиционного предложения уже подобран земельный участок в Амурском районе 0,5429 Га с кадастровым номером 27:01:0000005:5988.
Ещё одно перспективное инвестиционное предложение — создание промышленного производства непрерывного волокна из природного базальта и изделий из него. Для его реализации администрация муниципального района также подобрала земельный участок с кадастровым номером — 27:01:0000064.
Улучшение инвестиционного и делового климата — приоритетная задача в работе правительства Хабаровского края. Губернатором региона Дмитрием Демешиным поставлена цель — в этом году войти в число регионов-лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Такой рейтинг составляет АНО «Агентство стратегических инициатив».
Ознакомиться с другими инвестиционными предложениями в Хабаровском крае и потенциалом районов можно на сайте.
По вопросам получения поддержки инвесторы могут обращаться в АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края» по адресу ул. Ленинградская, 9А, по телефону: 8-800-700-19-27 или по электронной почте: [email protected].