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Posted 21 февраля, 02:58

Published 21 февраля, 02:58

Modified 21 февраля, 05:01

Updated 21 февраля, 05:01

Инвестиционные паспорта районов Хабаровского края доступны на специальном сайте

Инвестиционные паспорта районов Хабаровского края доступны на специальном сайте

21 февраля 2025, 02:58
Фото: nvest.khv.gov.ru.
В Хабаровском крае продолжают улучшать инвестиционный климат. Теперь с потенциалом территорий региона предприниматели могут ознакомиться электронно — на специальном сайте. На ресурсе власти разместили инвестиционные паспорта по каждому из 19 муниципальных образований.

В таком паспорте собрана информация об экономике района, социальной и инвестиционной политике, природно-климатических условиях, ресурсном обеспечении и другое. Изучив подобный паспорт, инвестору будет проще принять решение о том, в какую сферу и какой территории можно вкладывать средства.

— Инвестпаспорта составлены по рекомендациям муниципального инвестиционного стандарта (МИС). В настоящее время все 19 паспортов размещены на инвестиционном портале в разделе «О регионе». Благодаря обновленному интерфейсу инвестиционного портала потенциальный инвестор сможет легко ознакомиться с информацией о муниципальном образовании, в том числе скачать инвестиционный паспорт в удобном формате презентации, — пояснили в АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края» (АНО «АПИРИ ХК»).

Из паспорта инвестор сразу может оценить основные преимущества той или иной территории, к примеру, обеспеченность природными и трудовыми ресурсами, развитость инфраструктуры, потенциал внутреннего спроса, а также ознакомиться с инвестиционными проектами и площадками.

Так, в Амурском муниципальном районе, который является территорией традиционно привлекательной для развития промышленного производства и предпринимательства, деревообработки, металлургии, сейчас предлагается построить рыночный комплекс в поселке Эльбан. Для этого инвестиционного предложения уже подобран земельный участок в Амурском районе 0,5429 Га с кадастровым номером 27:01:0000005:5988.

Ещё одно перспективное инвестиционное предложение — создание промышленного производства непрерывного волокна из природного базальта и изделий из него. Для его реализации администрация муниципального района также подобрала земельный участок с кадастровым номером — 27:01:0000064.

Улучшение инвестиционного и делового климата — приоритетная задача в работе правительства Хабаровского края. Губернатором региона Дмитрием Демешиным поставлена цель — в этом году войти в число регионов-лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Такой рейтинг составляет АНО «Агентство стратегических инициатив».

Ознакомиться с другими инвестиционными предложениями в Хабаровском крае и потенциалом районов можно на сайте.

По вопросам получения поддержки инвесторы могут обращаться в АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края» по адресу ул. Ленинградская, 9А, по телефону: 8-800-700-19-27 или по электронной почте: [email protected].

#Хабаровский край
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