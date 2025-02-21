Инвестиционные паспорта районов Хабаровского края доступны на специальном сайте

В таком паспорте собрана информация об экономике района, социальной и инвестиционной политике, природно-климатических условиях, ресурсном обеспечении и другое. Изучив подобный паспорт, инвестору будет проще принять решение о том, в какую сферу и какой территории можно вкладывать средства.