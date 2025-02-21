Итоги тушения лесных пожаров за 2024 год подвели в Хабаровском крае

Posted 21 февраля, 06:24
Published 21 февраля, 06:24
Modified 21 февраля, 06:26
Updated 21 февраля, 06:26
Из-за грозовой активности и засушливой погоды возникло 389 лесных очагов на площади 274,1 тысячи гектаров. При этом в первые сутки ликвидировано 63,1 процента лесных пожаров.
— Наиболее горимыми в 2024 году стали Амурский район — 49 пожаров (11,6% от общего количества) на площади 78,4 тыс. га (28,6% от общей площади пожаров), Верхнебуреинский — 43 пожара (11,1% от общего количества) на площади 16,7 тыс. га (6,1% от общей площади пожаров), район имени Лазо — 46 пожаров (11,8% от общего количества) на площади 27,8 тыс. га (10,1% от общей площади пожаров) и Хабаровский район — 62 пожара (15,9% от общего количества) на площади 46,6 тыс. га (17% от общей площади пожаров), — рассказали в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки края.
Основной причиной возникновения лесных пожаров, как и в прошлые годы, стало неосторожное обращение с огнем. По вине местного населения возникло 233 пожара (59,9%), от гроз — 109 пожаров (28%), от перехода огня с земель иных категорий — 41 пожар (10,5%), с линейных объектов — 6 пожаров (1,5%).
— В рамках противопожарных мероприятий в регионе вводились особый противопожарный режим, а также режим ЧС в лесах регионального характера. В 2024 году было построено 25,7 километра и реконструировано 773,6 километра лесных дорог, предназначенных для охраны лесов, создано 544,1 километра противопожарных минерализованных полос, на 7745,2 километра проведен уход за минерализованными полосами, установлено 855 аншлагов, выполнена реконструкция и устройство 446 подъездов к источникам противопожарного водоснабжения, — сообщили в ведомстве.
Противопожарные мероприятия продолжатся и в 2025 году. Сейчас министерство анализирует прошедший сезон и составляет планы тушения на новый. В план включат территории, требующие особого внимания и усиления мер по предотвращению лесных пожаров
По новому национальному проекту «Экологическое благополучие» в федеральном проекте «Сохранение лесов» предусмотрена задача — сократить площади лесных пожаров на 42,9 процента.