Итоги тушения лесных пожаров за 2024 год подвели в Хабаровском крае

Основной причиной возникновения лесных пожаров, как и в прошлые годы, стало неосторожное обращение с огнем. По вине местного населения возникло 233 пожара (59,9%), от гроз — 109 пожаров (28%), от перехода огня с земель иных категорий — 41 пожар (10,5%), с линейных объектов — 6 пожаров (1,5%).