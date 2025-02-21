Из океанариума в океанариум: рыбы во Владивостоке сменили место прописки — они в шоке

Posted 20 февраля, 23:59
Published 20 февраля, 23:59
Modified 21 февраля, 00:01
Updated 21 февраля, 00:01
В пресс-службе правительства Приморского края рассказали: во второй партии обитателей старого океанариума — более 20 рыб. Все они разместятся для начала в научно-адаптационном корпусе, а уж потом — примерно через месяц — будут выпущены в экспозиции, где их смогут увидеть посетители Приморского океанариума.
При этом рыбы из первой партии, доставленной на Русский с Батарейной чуть раньше, уже почти прошли адаптацию.
— Конечно, для рыбы любая перевозка и пересадка — это стресс, но у нас работают профессионалы с большим опытом. Они хорошо подготовились к приёму новых обитателей, — объяснил руководитель службы формирования экспозиций и учёта гидробионтов Приморского океанариума Андрей Телегин. — Процесс адаптации гидробионтов проходит нормально, у большинства «новосёлов» — отменный аппетит, они с удовольствием перешли на наши корма. Рыбы спокойно адаптируются к новым условиям, проходят карантин.
В целом из аквариумов здания на Батарейной на Русский переехало 35 видов рыб, в том числе жирафовые сомы и паку. Гидробионты находятся под круглосуточным наблюдением.
Что же касается здания на Батарейной, то там, напомним, пройдёт ремонт, а затем откроется — осенью текущего года — филиал Национального центра «Россия».
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