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Posted 20 февраля, 23:59

Published 20 февраля, 23:59

Modified 21 февраля, 00:01

Updated 21 февраля, 00:01

Приморский океанариум принял последнюю партию рыб из старого здания

Из океанариума в океанариум: рыбы во Владивостоке сменили место прописки — они в шоке

20 февраля 2025, 23:59
Фото: @primorskyru.

Приморский океанариум принял последнюю партию рыб из старого здания

Сюжет
Приморский океанариум
Последнюю партию рыб из старого океанариума на Батарейной, который закрылся в конце января, принял Приморский океанариум. Напомним, изначально сообщалось, что на Русский переедут все обитатели аквариумов на Батарейной.

В пресс-службе правительства Приморского края рассказали: во второй партии обитателей старого океанариума — более 20 рыб. Все они разместятся для начала в научно-адаптационном корпусе, а уж потом — примерно через месяц — будут выпущены в экспозиции, где их смогут увидеть посетители Приморского океанариума.

При этом рыбы из первой партии, доставленной на Русский с Батарейной чуть раньше, уже почти прошли адаптацию.

— Конечно, для рыбы любая перевозка и пересадка — это стресс, но у нас работают профессионалы с большим опытом. Они хорошо подготовились к приёму новых обитателей, — объяснил руководитель службы формирования экспозиций и учёта гидробионтов Приморского океанариума Андрей Телегин. — Процесс адаптации гидробионтов проходит нормально, у большинства «новосёлов» — отменный аппетит, они с удовольствием перешли на наши корма. Рыбы спокойно адаптируются к новым условиям, проходят карантин.
Фото: @primorskyru

В целом из аквариумов здания на Батарейной на Русский переехало 35 видов рыб, в том числе жирафовые сомы и паку. Гидробионты находятся под круглосуточным наблюдением.

Что же касается здания на Батарейной, то там, напомним, пройдёт ремонт, а затем откроется — осенью текущего года — филиал Национального центра «Россия».

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какой чудо-фрукт неожиданно начал созревать в Приморском океанариуме.

#Новости#Владивосток#Приморский океанариум#Океанариум#Приморский край
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