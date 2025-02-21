Из океанариума в океанариум: рыбы во Владивостоке сменили место прописки — они в шоке

В пресс-службе правительства Приморского края рассказали: во второй партии обитателей старого океанариума — более 20 рыб. Все они разместятся для начала в научно-адаптационном корпусе, а уж потом — примерно через месяц — будут выпущены в экспозиции, где их смогут увидеть посетители Приморского океанариума.