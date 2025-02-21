Картина дня в Приморье: шок-проверка супермаркетов, избиение ребенка и отпор хищнику

Posted 21 февраля, 11:01
Published 21 февраля, 11:01
Modified 21 февраля, 11:13
Updated 21 февраля, 11:13
Шок-проверка супермаркетов
Владивостокцы нередко жаловались на антисанитарию в торговых павильончиках города. Прокуратура проверила и еще больше шокировала население Приморья.
Избиения ребенка
Серьезная потасовка в спальном районе Владивостока привела к серьезным последствиям. Пострадавший мальчик попал в медучреждение с травмами. Более того, один из нападающих был с пистолетом для устрашения.
Отпор хищнику
Удивительная ситуация развернулась в одном из муниципалитетов Приморского края. Огромный дикий кот почти начал трапезничать псом, но вдруг его ужин прервал еще один дворовый защитник.