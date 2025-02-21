vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 21 февраля, 11:01

Published 21 февраля, 11:01

Modified 21 февраля, 11:13

Updated 21 февраля, 11:13

Картина дня в Приморье: шок-проверка супермаркетов, избиение ребенка и отпор хищнику

Картина дня в Приморье: шок-проверка супермаркетов, избиение ребенка и отпор хищнику

21 февраля 2025, 11:01
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события пятницы — в обзоре «Восток-Медиа»

Шок-проверка супермаркетов

Владивостокцы нередко жаловались на антисанитарию в торговых павильончиках города. Прокуратура проверила и еще больше шокировала население Приморья.

Результаты — шок: спецслужбы проверили супермаркеты Владивостока — видео
Узнать подробнее

Избиения ребенка

Серьезная потасовка в спальном районе Владивостока привела к серьезным последствиям. Пострадавший мальчик попал в медучреждение с травмами. Более того, один из нападающих был с пистолетом для устрашения.

Сцепился с тремя незнакомцами: ребенка жестко избили в Приморье
Узнать подробнее

Отпор хищнику

Удивительная ситуация развернулась в одном из муниципалитетов Приморского края. Огромный дикий кот почти начал трапезничать псом, но вдруг его ужин прервал еще один дворовый защитник.

Храброе сердце и верный друг: два товарища дали отпор тигру в Приморье — видео
Узнать подробнее
Обознатушки: в Приморском крае перепутали диких кошек в темноте — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Картина дня в Приморье: снял трусики у всех на виду, избитый за правду и кто ест псовКартина дня в Приморье: «НЛО» в городе, 15 млн за голову и кулачный бой на дорогеКартина дня в Приморье: жуткая история, два выстрела за ребёнка и страх бизнесменов
#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика