Кризис в преддверии 8 марта: огромную партию цветов не пропустили в Приморье

Posted 21 февраля, 07:41
Published 21 февраля, 07:41
Modified 21 февраля, 07:43
Updated 21 февраля, 07:43
Сотрудники регионального филиала Россельхознадзора выявили герберы с западным цветочным трипсом, которые являются опаснейшим вредителем культурных растений.
Уссурийская лаборатория исследований изучила 50 штук и пришла к выводу, что всю партию из 83 000 цветов, прибывшую из Китая, нельзя пропускать через таможню.
«По выбору собственника продукции герберы будут уничтожены», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какой ценовой политики придерживались продавцы цветов в День всех влюбленных.