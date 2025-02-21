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Posted 21 февраля, 07:41

Published 21 февраля, 07:41

Modified 21 февраля, 07:43

Updated 21 февраля, 07:43

Более 80 тысяч герберов не попадут в цветочные магазины Приморского края

Кризис в преддверии 8 марта: огромную партию цветов не пропустили в Приморье

21 февраля 2025, 07:41
Фото: 1MI.

Более 80 тысяч герберов не попадут в цветочные магазины Приморского края

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Таможня
Близится 8 марта. Некоторые мужчины уже прицениваются в павильончиках с букетами. Но герберов на некоторых прилавках может не оказаться — тысячи цветов не добрались до торговых точек в Приморье.

Сотрудники регионального филиала Россельхознадзора выявили герберы с западным цветочным трипсом, которые являются опаснейшим вредителем культурных растений.

Уссурийская лаборатория исследований изучила 50 штук и пришла к выводу, что всю партию из 83 000 цветов, прибывшую из Китая, нельзя пропускать через таможню.

«По выбору собственника продукции герберы будут уничтожены», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какой ценовой политики придерживались продавцы цветов в День всех влюбленных.

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#Новости#Общество#Владивосток#Таможня#8 марта#Россельхознадзор#Цветы#Приморский край#Пресс-служба
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