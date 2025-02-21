Кризис в преддверии 8 марта: огромную партию цветов не пропустили в Приморье

Более 80 тысяч герберов не попадут в цветочные магазины Приморского края

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Близится 8 марта. Некоторые мужчины уже прицениваются в павильончиках с букетами. Но герберов на некоторых прилавках может не оказаться — тысячи цветов не добрались до торговых точек в Приморье.